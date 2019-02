Spiderman bittet Schmetterling zum Tanz

Lampertheim.Kunterbunt und sehr lebendig ging es beim Kinderkostümfest des Carneval-Gremiums im Turnverein (CGT) zu. Es wurde getanzt, geturnt, geschlemmt und jede Menge Spaß gemacht. Da nahmen sich die Erdbeere, die Squaw, das Bienchen, der Schmetterling, der Seeräuber, die Prinzessin und der Polizist an die Hand und stimmten das Fliegerlied an: „Heut’ ist so ein schöner Tag.“ Rund 700 kleine und große, wunderbar kostümierte, Karnevalisten feierten ausgelassen in der Jahnhalle die fünfte Jahreszeit.

Die Ausrichter des Kinderkostümfestes, die Fastnachtsabteilung mit Unterstützung der Turnabteilung, freuten sich genauso wie die närrischen Besucher auf die rauschende Party mit den vielen Mitmachaktionen. Allerdings müssen sie an dem Nachmittag noch mehr Vollgas geben als bei der CGT-Sitzung für die großen Narren am Fastnachtssamstag. Schließlich sind die Helfer beim Kinderfasching stundenlang und permanent in Bewegung. Dann hopsen und spielen sie mit dem Fastnachtsnachwuchs und geben den sich sportlich betätigten Kindern Hilfestellung.

Elfer tanzen als Clowns in der Halle

Wohl keiner hätte mit der Vorsitzenden des Turnvereins, Sabine Gärtner, tauschen wollen, die im flauschigen Ganzkörper-Löwenkostüm mit den kleinen Narren spielte. Oder mit Nina Brockmann, die im Drachen-Kostüm steckte. Die Herren Elfer hatten die Halle fastnachtlich dekoriert und tanzten nun fröhlich in Clowns-Kostümen. Da hieß es auch für den CGT-Abteilungsleiter Bernhard Gärtner, für den Sitzungspräsidenten Lutz Strubel und den Protokoller Steffen Götz, bei den Mitmachaktionen reichlich Kondition an den Tag zu legen. Fast ohne Pause hüpften die Organisatorinnen und Programmgestalterinnen Vanessa Ihrig, Jacqueline Fouquet und Tanja Eschenauer-Engler wie aufgezogen zwischen den Feiernden. Sie sangen die Stimmungslieder mit, animierten zu den entsprechenden Bewegungen und verbreiteten gute Laune.

Eine Stütze im närrischen Treiben waren auch die Tänzerinnen der Formation „Reloaded“ und der Funkengarde. Am Regelpult agierte Ton-Minister Benjamin Ihrig und den lukullischen Part meisterten die Turner. Neben den süßen Backwaren standen Zuckerwatte und Popcorn hoch im Kurs. Das Animationsteam motivierte zum Rucki-Zucki- und später zum Tschu-Tschu-Wah-Tanz. Obendrein spielten alle Cowboy und Indianer und reihten sich zur Polonaise ein. Und spätestens beim Partyhit „Mama Laudaaa“ waren die Narren aus dem Häuschen. Auch Sängerin Tatjana Di Lella hat ein Herz für Kinder und brachte mit den Liedern „Das rote Pferd“ und „Hulapalu“ Gaudi in die Halle.

Turngruppen zeigen ihr Können

Eine Gruppe der Tanzebene unter der Leitung von Miriam Schlappner eroberte die Bühne, bevor anschließend verschiedene Turngruppen des TVL ihr Können vorführten: die fünf- bis achtjährigen Leistungsturnerinnen unter der Leitung von Trainerin Kirsten Poubouridis, die Mitglieder des allgemeinen Kinderturnens mit ihren Trainerinnen Julia Mandel und Julia Deisel sowie die acht- bis 14-jährigen Leistungsturnerinnen am Schwebebalken (Trainerinnen Vanessa Ihrig und Safiye Klauß). Besonders aufwendig waren die Bewegungsparcours für die Gäste gestaltet. Katja Wennemede und Kirsten Poubouridis hatten hier die Leitung. An ihrer Station hieß es, einen hohen Turnkasten zu überwinden, was für die kleinen Prinzessinnen im langen Tüllkleidchen nicht so einfach war. Doch kurz das Kleid hochgerafft – und auch der närrische Adel bewältigte den Kasten.

Bei Elferratsmitglied Andreas Kirsch durften große Gymnastikbälle gerollt werden. Paulina als Superheldin Ladybug und Anna als Piratenbraut waren mit Feuereifer dabei. „Die Einnahmen des Kinderkostümfestes kommen den Sportlern des TVL zugute“, kündigte Organisatorin Vanessa Ihrig an. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019