Spiel mit Licht und Schatten

Lampertheim.Die 37. Ausstellung im Amtsgericht ist vielseitig und präsentiert farbenfrohe Werke. Die musikalische Einstimmung zur Vernissage übernahm die Formation „Jazztriangel“ mit Lindy Huppertsberg (Kontrabass), Fäbu Reinhard (Gitarre) und Christoph Wackerbarth (Posaune). „Locker und beschwingt soll es jetzt auch weitergehen“, wünschte sich Lothar Schwarz, Direktor des Gerichts und Vorsitzender des Vereins Kunst im Amtsgericht.

In den bislang 37 Ausstellungen des 1998 gegründeten Vereins waren rund 4000 Bilder zu sehen. Der Verein wird von Schwarz sowie seiner Stellvertreterin Elke Englert und Schriftführerin Gabriele Siegel- Lopka geführt. Ein Fortbestehen der Ausstellungen sei wegen der personellen Engpässe fraglich, meinte Schwarz bei der Vernissage.

Stimmungen in Acryl

Traditionell hielt Ulrich Späh die Laudatio auf die Kunstmaler. Es sei ein Vergnügen, die Künstler an ihren Arbeitsstätten zu besuchen. Späh rezitierte die Ballade „Madame Goulou“ von Fritz Grashoff, bevor er den Autodidakten Volker Senzel vorstellte. Dieser lebt in Weiterstadt und ist Mitglied im Bürstädter Künstlerverein. Senzel malt großformatige, ab-strakte und surrealistische Bilder in Acryl unter Verwendung verschiedener Techniken. Seine Werke bringen meistens die jeweilige Stimmungslage zum Ausdruck. Zur Anwendung kommen unterschiedliche Materialien wie Acrylfarbe, Tusche, Beize, Ölkreide, Schellack, Sand oder Spachtelmasse, die mehrschichtig aufgetragen werden. Hingucker im Amtsgericht sind beispielsweise die Schöpfungen „Alles im Fluss“ und „Offside“.

Die Werke von Elena Mokina bilden hierzu einen Gegensatz. „Mit dem bedeutenden Maler und Grafiker Wassily Kandinsky verbindet Mokina ein metaphysisches Gefühl“, betonte Späh. Ihre Bilder zeigen Malereien des Expressionismus. Sie seien vielsagend und vermittelten Lebensfreude. Mokinas Fantasie werde von Menschen, der Natur und dem Universum beflügelt. Diese Malerei sei dem Leben zugewandt. Für ihre Bilder verwendet die Künstlerin vor allem Acryl- und Ölfarben. Blickfang sind die Werke „Musikalisches Trio“, „Floristische Fantasie“, „Mädchen mit blauem Hut“ und „Blumenstrauß aus grafischen Elementen“. Mokina stellt das dritte Mal im Amtsgericht aus.

Zum zweiten Mal präsentiert Karin Tillmanns ihre Malereien und ist eigens dafür aus Norddeutschland angereist. Sie erzeugt vielseitige Strukturen und spielt mit Licht und Schatten. Fast alle Bilder sind Acrylmalereien auf Leinwand. An der Waterkant lebend, holt sich die Künstlerin ihre Inspirationen an der Küste. Der Betrachter kann die Wellen förmlich rauschen hören. Friedlich und reizvoll zugleich ist die Naturlandschaft „Lagune“. Selbst Deutschlands größter Containerhafen, der sich in Hamburg befindet, fehlt in der Ausstellung nicht. roi

Donnerstag, 15.11.2018