Anzeige

Lampertheim.In der ersten Woche der Osterferien fanden an der Goetheschule wieder die Ferienspiele des Vereins Lernmobil statt. Im Rahmen des seit August 2017 bestehenden Ganztagsangebots „Pakt für den Nachmittag“ konnten die Kinder bereits um 7.30 Uhr kommen und bis 17 Uhr bleiben. 18 Jungen und Mädchen nahmen diesmal teil.

Die vier Tage boten ein abwechslungsreiches Programm. Am Montag ging es direkt mit Bus und Bahn in den Luisenpark nach Mannheim. Dort freuten sich die Kinder über den Burgspielplatz, wo sie sich nach Lust und Laune austoben konnten. Außerdem wurden Pinguine, Störche, Enten und Meerschweinchen bestaunt. Nicht zuletzt sorgte auch der große Rasenplatz mit seinen vielfältigen Spielmöglichkeiten für Begeisterung.

Am Dienstag blieb die Gruppe in den Räumen der Betreuung und beschäftigte sich mit Spielen und Basteln. Nach dem Mittagessen besuchten alle bei Sonnenschein den Lampertheimer Spielplatz an der Ringstraße. An den beiden übrigen Tagen standen ein Besuch im Viernheimer Kinopolis, im Lampertheimer Stadtpark und bei Eis Oberfeld auf dem Programm. red