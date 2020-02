Spieler bestätigen Arbeit des Vorstands

Lampertheim.Die Erste Vorsitzende Susanne Winkelmann berichtete bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Badmintonvereins Lampertheim ‘88 über das vergangene Jahr. Mit aktuell 111 Mitgliedern ist die Größe des Vereins nahezu unverändert geblieben, allerdings bei einer Verschiebung zu Kindern und Jugendlichen, die mittlerweile fast die Hälfte der Mitglieder stellen.

Auch im vergangenen Jahr konnte das Trainingsangebot in der Altrheinhalle an jedem Wochentag außer Mittwoch aufrechterhalten werden. Neben den Rundenspielen wurden dort auch mehrere Freundschaftsspiele und Turniere organisiert. Rückblickend lobte die Vorsitzende die rege Teilnahme an diversen Vereinsaktivitäten.

Neben zwei Schleifchenturnieren, Familienbadminton, Teilnahme am Spargellauf und einem Badminton-Golfturnier waren das Grillfest und die Weihnachtsfeier mit „Gleamgolfen“ sowie das Training des Nachwuchses mit der deutschen Nationalmannschaft in Saarbrücken echte Highlights. Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Aktionen geplant, wie beispielsweise die Teilnahme an der Aktion „Saubere Gemarkung“, bei „Training mit den Besten“ und am „Spargellauf“. Darüber hinaus werden wieder Schleifchenturniere, Tage der offenen Tür, „Speeddate“-Badminton für Erwachsene sowie ein Jugendturnier, ein Grillfest und die Weihnachtsfeier stattfinden. Intern werden Vereinsmeisterschaften für Senioren und Jugend organisiert.

Der Verein steht finanziell gut da und bildet weiterhin Rücklagen, um auf Unwägbarkeiten, die sich aus Vereinssicht im Zuge des „Campus Biedensand“-Projekts ergeben könnten, vorbereitet zu sein. Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet wurde, standen Neuwahlen an. Bis auf die bisherige Kassenwartin Tania Prange-Thoß, stellten sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl. Somit konnte Susanne Winkelmann als Vorsitzende ebenso wie Ralf Megerlin als Stellvertreter bestätigt werden. Als neuer Kassenwart konnte Wolfgang Warmbold gewonnen werden. Außerdem wurden Peter Neuthinger als Schriftführer sowie Petra Pfannenstein und Dennis Klink als Beisitzer in ihrem Amt bestätigt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020