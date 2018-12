Spielerische Teamarbeit

Lampertheim.An drei Nachmittagen waren Kinder der Schillerschule im Alter von acht bis zehn Jahren und der Tagesgruppe Orbishöhe in der Stadtbücherei zum Programmierprojekt „Total digital! Kids programmieren ihre Welt“ eingeladen. Das Team der Stadtbücherei hatte das Projekt ausgearbeitet, bei dem es um die Grundkenntnisse des Programmierens und die erfolgreiche Programmierung eines Computerspiels ging.

An jeweils einem Nachmittag wurde ein Schritt getan, um dann am letzten Nachmittag ein Computerspiel zu erstellen. Jedes Kind war damit beschäftigt, den digitalen Spielehintergrund, die Hindernisse und Schwierigkeiten, die Fähigkeiten und Fallen zu gestalten. Hier war einiges an Teamarbeit notwendig, denn das Spiel sollte auf jeden Fall spielbar sein.

Fleißig gearbeitet

Bis zur Vorstellung für die Eltern wurde fleißig gearbeitet. Dann war es so weit: Das fertige Spiel konnte den Eltern und Familienmitgliedern gezeigt werden. Alle Teilnehmer waren sichtlich stolz, das Ergebnis präsentieren zu können. Alle Spiele der Gruppen sind nun mit einem Zugangscode jederzeit spielbar.

Das Projekt wurde finanziell von dem Deutschen Bibliotheksverband und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018