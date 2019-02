Spielgemeinschaft sichert sich Platz drei

Lampertheim.Acht Mannschaften beteiligten sich am diesjährigen A-Junioren-Hallencup des TV Lampertheim (TVL). Hochkarätige Mannschaften waren wieder am Start, die sich im neuen Modus „jeder gegen jeden“ gegenüber standen und um den Turniersieg kämpften.

Mit dabei waren auch die A1-Kicker der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld, die in ihrer Auftaktbegegnung auf den TSV Amicitia Viernheim trafen. Beide Seiten boten schönen Fußball und hatten auch gute Chancen das Spiel für sich zu entscheiden, aber am Ende endete die Partie torlos.

Spielerisch und körperlich präsentierte sich die A1 im nächsten Match gegen den FC Meisenheim auf Augenhöhe und konnte beim 2:2 einen weiteren Punkt mitnehmen. Kampflos mit einem 3:0 am „grünen Tisch“ endete der Vergleich gegen die SG Heidel-Kichheim, die nicht antrat.

Weitaus höher als 4:1 hätte der Sieg gegen den SV St. Stephan Griesheim ausfallen müssen, da der TVL die klar spielbestimmende Mannschaft war, aber noch viele gute Torgelegenheiten ausließ. Mit einem 1:3 endete der Vergleich gegen die SG RW Frankfurt. Frankfurt spielte von Anfang an druckvoll und ließ Ball und Gegner laufen. Nach der neunminütigen Spieldauer musste sich die A1 mit der Niederlage begnügen. Ein erneutes torloses Unentschieden gab es im Aufeinandertreffen mit dem VfR Mannheim. Die A1 hielt tapfer dagegen. Die Torhüter beider Seiten hielten in dieser Partie glänzend und waren maßgeblich am torlosen Endergebnis beteiligt.

Im letzten Spiel wartete die eigene Reservemannschaft auf die A1-Kicker. Beide Seiten nahmen die Begegnung nicht mehr allzu ernst, keiner wollte den anderen verletzen. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, doch mit etwas Glück behauptete sich die A1 am Ende mit 2:1-Toren.

Das Turnier beendete die A1 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld als Dritter. Als Sechster schloss die A2 ihre Turnierteilnahme ab, trennte sich gegen den SV St. Stephan Griesheim torlos, gegen die SG RW Frankfurt 0:2, gegen Viernheim 2:4, gegen den VfR Mannheim 2:5 und gegen Meisenheim 3:4. fh

