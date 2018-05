Anzeige

Lampertheim.Die Spielplatzleitplanung in Lampertheim und den Stadtteilen war eines der Kernthemen im Sozialauschuss. Ein vom Fachbereich für Grün- und Projektplanung vorgelegtes Konzept beschäftigte sich mit der bedarfsorientierten Herangehensweise sowie einer detaillierten Bestandsaufnahme. Derzeit gibt es 36 ausgewiesene Spielplätze in Lampertheim, davon 19 in der Kernstadt, fünf in Hofheim, drei in Hüttenfeld, sechs in Neuschloß und einen im Rosengarten.

Zu benutzen sind diese Areale von insgesamt 50551 Quadratmetern Größe von Kindern im Alter bis zu 14 Jahren, von denen es in der Spargelstadt genau 3853 gibt. Die Flächen werden als quantitativ zufriedenstellend charakterisiert und auch die Zustandsbewertungen vom August 2016 stellten ein fast durchweg gutes Zeugnis aus. 17 der Plätze wurden mit „gut“ bewertet, 16 mit „zufriedenstellend“ und nur zwei erhielten das Prädikat „verbesserungswürdig“.

Selbst die Entfernung zum Wohnbereich floss in die Bewertung mit ein. So sollte eine Spielfläche für Kinder von sechs bis zwölf Jahren auf einem Fußweg von maximal 400 Metern erreichbar sein, dem Nachwuchs ab 13 Jahren mutet man einen größeren Aktionsradius von bis zu einem Kilometer zu. Ein Defizit an Spielplätzen zeigte sich den Planern in der Kernstadt westlich der B 44, im Industriegebiet Guldenweg und im Süden. In Hofheim sei ebenfalls der Bereich im Süden nicht zufriedenstellend, in Rosengarten bestehe ein Mangel im Osten. In Hüttenfeld wird die Verteilung als ausreichend beschrieben. In Neuschloß stelle sich die Situation am besten dar. Dort kommen auf 1188 Einwohner sechs Spielplätze und durch viele Kleinstspielbereiche sei eher ein Überschuss vorhanden.