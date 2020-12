Hofheim.Die Balthasar-Neumann-Kirche mit ihren hohen Fenstern ist das bedeutendste Bauwerk Hofheims. Benannt ist das Gotteshaus nach Balthasar Neumann, einem der wichtigsten Baumeister des Barock. 1750 wurde die Kirche geweiht. Neumann hatte den Bauauftrag von der Adelsfamilie von Schönborn erhalten. Zu seinen Werken gehören über 100 Brücken, Kirchen, Klöster, Schlösser und Häuser – darunter die Würzburger Residenz und das Schloss in Bruchsal.

Die schmalen vorgewölbten Seitenteile der Hofheimer Fassade werden auf ganzer Breite von mehreren hohen, rundbogigen Fenstern durchbrochen. „Ich finde die Fenster wirklich markant“, erklärt Pfarrer Adam Malczyk, „vor allem die auffallende Struktur, die Bienenwaben gleicht“. Der Geistliche sieht darin, „einen dezenten Hinweis auf die Genialität oder das Geheimnis der Schöpfung“.

Viele Kirchenfenster stellen Heilige dar, nicht so in Hofheim. Dennoch haben sie für Pfarrer Malczyk spirituelle Bedeutung. Das durch die Fenster in den Kirchenraum fallende Licht bringe nämlich nicht nur die goldene Innenausstattung zum Leuchten, wie es von den Baumeistern im Barock gewollt war. Das Licht sei vielmehr auch Symbol für Christus, das Licht der Welt, führt Malczyk weiter aus. fh

