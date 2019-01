Spitzensportler vor Mathe-Aufgaben gestellt

Lampertheim.Im November letzten Jahres starteten die Gespräche des Wassersportvereins Lampertheim (WSV) und der Kanuakademie Lampertheim mit Dr. Michael Müller vom Institut für Sport und Sportwissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Die Gesprächsteilnehmer merkten schnell, dass die Chemie stimmt und man die gleichen Ziele verfolgt, nämlich sportliche Leistungen und Bewegung zu optimieren.

Nun fand der erste Lehrgang mit den Spitzensportlern des Wassersportvereins statt. Ziel war es, die Reaktionsschnelligkeit, die besonders am Start wichtig ist, zu verbessern. Durchgeführt haben diesen Lehrgang Reimar Bezzenberger, ein Sportwissenschaftler der Uni Darmstadt, und Dr. Michael Müller. Für den Kreis Bergstraße entwickelten sie die Fortbildungsreihe „Motorikschulung im Kindergarten“.

An dem langen Trainingstag der Sportler waren verschiedene Aufgaben zu bewerkstelligen. Die Kanusportler waren von den für sie ungewohnten Aufgaben fasziniert und erlebten einen etwas anderen Trainingstag. Die Sportwissenschaftler brachten ihre Trainingsgeräte selbst mit, darunter ein besonders für Reaktionsschnelligkeit entwickeltes Gerät. Es ging jedoch nicht nur um Bewegungsschnelligkeit, sondern auch darum, geistig sehr rege zu sein. Die Sportler mussten so zum Beispiel vor einer Reaktionsschnelligkeitsübung eine Matheaufgabe lösen. Die Sportwissenschaftler waren mit der intensiven Mitarbeit der WSV-Sportler sehr zufrieden. In der Zeit des zugefrorenen Altrheins passte diese Einheit perfekt in den Trainingsplan. Die Trainer im Wassersportverein nutzen die sportwissenschaftliche Beratung, um die professionellen Trainingsmethoden zu verfeinern.

Ein weiteres Thema wird die Optimierung des Athletiktrainings im Kraftraum und die Verbesserung der Ausdauerwerte sein. Anfang Februar steht der Besuch des Olympia-Stützpunktleiters Daniel Strigel an. Der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar hat verschiedene Hauptsportarten inne, darunter fällt auch Kanusport für den süddeutschen Raum. Auch von diesem Besuch erwarten sich die Verantwortlichen des Wassersportvereins und der Kanuakademie eine leistungssportliche Weiterentwicklung. red

