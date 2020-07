Sport, Spaß und Naturerlebnis

Lampertheim.Auch im August werden die Laufschuhe geschnürt. In lockeren Joggingschritten führt Geopark-Vor-Ort-Begleiterin Ute Striebinger am Donnerstag, 6. August, 18 bis 19.30 Uhr, durch das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein. Das Tempo ist moderat und es werden ausreichend kleine Pausen gemacht. Die etwa 7,5 Kilometer lange Tour soll eine ideale Verbindung von Naturerlebnis, sportlicher Betätigung und gemeinsamen Spaß bieten. Treffpunkt ist die Infotafel an der Brücke zum Biedensand. Die Veranstalter bitten darum, dem Wetter angepasste Laufbekleidung und etwas zum Trinken mitzubringen. Um den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten, wird die Teilnehmerzahl auf maximal zehn Personen begrenzt. Daher ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter Telefon 0179/6 92 13 97 oder per Mail an rswa53@gmail.com. Die Teilnehmergebühr beträgt 5,80 Euro. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.07.2020