Lampertheim.Eine „Riesenparty“ soll es geben, kündigen Peter Gutschalk und Ulrike Lotterhoß voller Vorfreude an, wenn sie am Samstag, 2. Juni, mit ihrem Mundart-Theater zum Wassersportverein kommen. Das Lampertheimer Duo führt dann nicht nur sein aktuelles Stück „Wiwa Los Wegas“ auf, sondern feiert gleichzeitig zehn Jahre Schlappschnuut-Theater in der Spargelstadt.

„Wir wollen Theater mit einem ausgelassenen Fest verbinden, mit den Besuchern ins Gespräch kommen“, erklärt Peter Gutschalk. Einlass ist deshalb schon rund anderthalb Stunden vor Beginn der kurpfälzischen Boulevardkomödie. Und auch nach dem Stück soll der Abend noch lange nicht vorbei sein.

Theater-Party beim WSV Mundart-Theater„Wiwa Los Wegas“ am Samstag, 2. Juni, in der WSV-Halle. Einlass zur Veranstaltung ist um 18.30 Uhr, das Stück beginnt um 20 Uhr. Anschließend Aftershow-Party mit „open end“. Karten sind auf dem WSV-Gelände in der 9er Box täglich ab 16 Uhr und außerdem im Gelben Kiosk in der Bürstädter Straße erhältlich. Telefon: 01578 / 258 98 53. ksm

Gefeiert wird in der großen Halle

An das Mundart-Theater schließt sich eine Aftershow-Party an. „Deshalb machen wir das Ganze in unserer großen Halle, so können wir ohne Bedenken open end feiern“, freut sich auch WSV-Vorsitzende Erika Gabler auf einen langen Abend.