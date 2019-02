Sportabzeichen für 144 Lampertheimer

Lampertheim.Nach der Verleihung des Sportabzeichens ist vor der Verleihung des Sportabzeichens – und so hat sich das Lampertheimer Organisationsteam schon auf die kommende Saison vorbereitet. Am 30. April soll es wieder mit dem Training im Adam-Günderoth-Stadion losgehen.

Jetzt stand aber erstmal die Verleihfeier für das Deutsche Sportabzeichen Jahr 2018 in der Zehntscheune an. 144 Aktive aus der Spargelstadt wurden geehrt – 84 Kinder und Jugendliche (23 mal Gold, 40 mal Silber und 21 mal Bronze) sowie 60 Erwachsene (53 mal Gold, 6 mal Silber und einmal Bronze).

Auch in diesem Jahr bietet der Sportabzeichentreff des TV Lampertheim wieder die Möglichkeit, sich mit lockerem Training auf die Abnahme vorzubereiten. „Jeder kann das Sportabzeichen erwerben, auch wenn er nicht Mitglied eines Sportvereins ist“, erklärt Norbert Küppers, Obmann für Sportabzeichen beim TVL. Die Teilnahme für Kinder und Jugendliche sei kostenfrei. Für die Erwachsenen werde „lediglich eine geringe Verleihungsgebühr“ vom Landessportbund erhoben.

Vom 30. April bis 1. Oktober können Interessierte regelmäßig am Training beziehungsweise an der Abnahme teilnehmen. Treffpunkt ist dienstags, um 17.30 Uhr im Adam-Günderoth-Stadion. Nach dem Warmlaufen erfolgt das Training für die verschiedenen leichtathletischen Disziplinen des Sportabzeichens: Laufen, Springen, Werfen beziehungsweise Stoßen. Welche Disziplinen an einem Abend zur Prüfung anstehen und die Reihenfolge der Abnahmen legen die Sportabzeichenprüfer fest. Die Läufe in den Mittel- und Langstrecken werden vorzugsweise in Gruppen abgenommen. Der Prüfer bestätigt sofort nach der Abnahme die erbrachte Leistung. Ist aus jeder der Gruppen Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft, Koordination jeweils eine Übung erfüllt, gibt der Bewerber seine Prüfkarte einem Prüfer zurück und zahlt die Verleihungsgebühr.

Das Sportabzeichen wird verliehen, wenn die für das Lebensalter des Bewerbers geforderte Leistung je einer Bedingung aus den vier Gruppen im Laufe eines Kalenderjahres erfüllt worden ist.

Verschiedene Disziplinen

Die Abnahmetermine für die einzelnen Disziplinen sind wie folgt:

Leichtathletik: jeden Dienstag, ab 17.30 Uhr im Stadion, – mit Ausnahme der Tage, an denen die Radfahr- oder die Schwimmprüfungen abgenommen werden; während der Schulferien (in Hessen) findet kein Training und keine Abnahme statt.

Radfahren: Dienstag, 18. Juni, 17.30 Uhr, Mannheimer Straße.

Schwimmen: Dienstag, 25. Juni, 18.30 Uhr, im Freibad.

Walking/ Nordic Walking: Mittwoch 8. Mai, 18 Uhr, Parkplatz Waldesruh. red/off

