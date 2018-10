Sportlerkarriere im Fluss

Lampertheim.Auf den letzten 50 Metern setzt er zum Endspurt an. Eineinhalb Bootslängen Rückstand auf den vor ihm fahrenden Zweitplatzierten. Tunnelblick. Mit absoluter Konzentration, Technik und den letzten Kraftreserven holt er den Konkurrenten noch ein: Zweiter Platz bei den Deutschen Meisterschaften über 1000 Meter im Einer-Kajak – ein tolles Ergebnis. Das Rennen im Frühjahr dieses Jahres verlief ganz nach Simon Spechts Geschmack. Im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ erinnert sich der Nachwuchskanute des WSV Lampertheim lebhaft an die Details des Wettkampfs. In der Zwischenzeit sind jedoch etliche spannende Wettbewerbe hinzugekommen – und noch größere Erfolge. Vorläufiger Höhepunkt seiner jungen Karriere: Mitte September gewann Simon Specht Edelmetall bei den Olympic Hope Games (OHG), dem wichtigsten internationalen Nachwuchswettkampf im Kanu-Rennsport. Silber im Vierer über 1000 Meter, im Zweier über 200 Meter fuhr der knapp 16-Jährige sogar zu Gold (unsere Zeitung berichtete).

Ehrgeiz und Konzentration

Vom Gefühl her „kein so großer Unterschied zu anderen Rennen“, beschreibt er rückblickend diese Momente, „nur die Konkurrenz war wesentlich stärker“. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Der Zehntklässler, der in Lorsch wohnt und dort die Werner-von-Siemens-Schule besucht, wirkt geerdet. Selbstbewusst, aber nicht abgehoben. „Vor allem Ehrgeiz und Konzentration“ – auf diese beiden Eigenschaften führt der Jugendliche seine Stärke in dem Sport zurück, zu dem er mehr oder weniger durch Zufall kam. Weil seine Mutter Claudia Specht in Lampertheim arbeitet, wurde Simon „vor sieben oder acht Jahren“ erstmals für die Sommerferienbetreuung beim Wassersportverein (WSV) angemeldet und hatte viel Freude daran. Dass er im zweiten Sommer schon seinen ersten Wettkampf gewann und sich gegen zwei bis drei Jahre ältere Kinder durchsetzen konnte, motivierte ihn, dabei zu bleiben. Vater Tilmann Specht ergänzt: „Die Trainer hier sind einfach gut und der Sport ist sehr abwechslungsreich.“ Auch außerhalb des Trainings werde einiges geboten, das Verhältnis unter den Vereinsmitgliedern, aber auch unter konkurrierenden Sportlern sei „toll“. Die Eltern Specht begleiten ihren Sohn an den Wochenenden gerne zu Wettkämpfen. „Es herrscht einfach eine schöne Stimmung am Altrhein“, bestätigt Claudia Specht, „Wasser, Natur und frische Luft – das ist gut fürs Gemüt“, begrüßt auch der Vater Simons stetig zunehmende Leidenschaft fürs Paddeln.

Seit zwei Jahren trainiert Simon sechsmal in der Woche beim WSV, zwei bis zweieinhalb Stunden. Dem Kanurennsport opfert er die komplette Freizeit. Ob er denn da überhaupt noch bei den Themen mitreden könne, über die sich seine Altersgenossen in der Schule unterhalten, will die Redakteurin wissen. „Nö“, gibt er unumwunden zu, „nicht immer.“ Es störe ihn aber auch nicht. Bemerkenswert fokussiert für sein Alter richtet er seinen Alltag auf den Leistungssport aus. Und ist dankbar für die Unterstützung seiner Familie, aber auch der Schule, die ihn jüngst für die OHG zwei Wochen vom Unterricht beurlaubt habe. Da WSV-Trainer Dimitri Isaak in Heppenheim wohnt, kann er seinen Schützling auf dem Weg zum Training nach Lampertheim im Auto mitnehmen. Das entlastet auch die Eltern. Im Sommer fährt Simon die 14 Kilometer mit dem Rad.

Nun ist es aber erst einmal Herbst geworden. Das Training der Kanuten verlagert sich vom Wasser aufs Land: Laufen, Kraft- und Ausdauertraining. Eine gute Mischung aus Technik und Athletik zeichne die starken Kanuten aus, weiß Simon Specht. Für seinen Sport gelte daher die Devise „Winners are made in the winter“ (Deutsch: Zum Sieger wird man im Winter). Spechts nächstes Ziel ist die Qualifikation für die Junioren-Nationalmannschaft im Frühjahr 2019. „Wenn das klappt, wird entschieden, ob es zur EM oder zur WM geht“, erklärt der mehrfache Deutsche Jugendmeister, der sich Olympiasieger Max Hoff zum Vorbild genommen hat. Mit der Lampertheimer Kanu-Olympiasiegerin Nicole Reinhardt verbindet Simon Specht derselbe Verein und damit auch derselbe Erfolgstrainer, Dieter Brechenser. Nicht auszuschließen, dass mit dem jungen Lorscher ein weiterer großer Champion aus der Talentschmiede hervorgeht.

