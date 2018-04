Anzeige

Lampertheim.Andrea Prokop führt den FC Waldesruh an, der ein etablierter Freizeitfußballverein in Lampertheim ist und in der Kreisliga D spielt. Auch wenn die Vereinsfußballer nicht aufsteigen konnten, so zeigte sich Andrea Prokop mit den sportlichen Erfolgen sehr zufrieden. Sie hatte zur Generalversammlung in das Neckartal eingeladen und ließ das Geschäftsjahr 2017 vorüberziehen. Außerdem standen Ehrungen und Vorstandswahlen auf dem Plan.

80 Mitglieder besitzt der Verein, da aber nicht einmal die Hälfte an Mitgliedern erschienen war, musste die Vorsitzende satzungsgemäß vor Beginn eine halbe Stunde verstreichen lassen. In ihrem Jahresbericht erklärte die Vorsitzende, dass die Spieltage in der Rückrunde gut verliefen und der zweite Platz erreicht wurde. Insgesamt kam der FC Waldesruh auf den vierten Rang. Vor allem beim Hallenturnier in Lorsch hätten die Fußballer begeistert gekickt und den vierten Platz erkämpft. Im Juli hatten die Kicker am Hans-Pfeiffer-Turnier teilgenommen und in der Sommerpause konnte der Verein sieben Spieler-Neuzugänge verzeichnen

„Die Fußballspieler haben sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert und somit ist unser Ziel erreicht“, resümierte die Vereinsvorsitzende. Und stellte Part Guncha Gil als besten Torjäger der D-Liga vor. Acht Flüchtlinge spielten im Fußballverein. „Wir versuchen die Jungs zu integrieren“, betonte Prokop. Doch die Fußball spielenden Gäste müssten beispielsweise auch beköstigt, gefahren und eingekleidet werden. Und diese Ausgaben belasteten die Vereinskasse. Deshalb habe sich der Verein über die Ausschüttung von 500 Euro Fördergeld sehr gefreut. Prokop hatte einen Antrag beim Sportcoach der Stadt Lampertheim, Marius Schmidt gestellt, und so wurde der FC Waldesruh Teil des Programms „Sport und Flüchtlinge“ des Landes Hessen. „Vielen Dank an die Stadt Lampertheim“, bekräftigte Prokop.