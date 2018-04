Sportliche Saisoneröffnung

Anzeige

Lampertheim.Nach den Feierlichkeiten mit den Jubilaren folgt am Samstag, 14. April die sportliche Eröffnung der diesjährigen Sommersaison. Am Samstagvormittag steht ein internes Boule-Turnier an. Am Nachmittag „Tennis für Jedermann“.

Wie auch im vergangenen Jahr wird die noch amtierende Spargelkönigin Nadine II am Samstag um 10 Uhr die Teilnehmer des Boule-Turniers begrüßen und den sportlichen Event-Tag eröffnen. Zum Turnier haben sich acht Mannschaften zu je drei Spielern angemeldet, die um den großen Wanderpokal und Sachpreise zu erringen, zum Wurf bereitstehen. Der Organisator und Mitspieler Jörg Geister hat alle Vorkehrungen getroffen, so dass die Spieler mit ruhiger und aus sicherer Hand die Kugel werfen können.

Weit turbulenter geht es am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr auf der Tennisanlage zu. Zu dem vom Deutschen-Tennis-Bund ins Leben gerufenen Aktionstag „D –spielt Tennis“ lädt der Tennisclub Rot-Weiß auch dieses Jahr wieder Tennisbegeisterte oder welche die es noch werden wollen, auf seine Anlage ein. Unter dem Motto: „Tennis für Jedermann“ ist Tennis für Mann, Frau und Kind angesagt.