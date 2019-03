Sportlicher Ehrgeiz

Es ist zu begrüßen, dass sich für die Wahl des Lampertheimer Bürgermeisters nicht nur der Amtsinhaber selbst interessiert. In Lothar Pfeiffer und Marco Steffan hat es Gottfried Störmer mit zwei Herausforderern zu tun, die es am 26. Mai spannender machen werden. Demokratie braucht Alternativen, will sie nicht in Formalismus erstarren, der Wähler demobilisiert. Ungleich spannender wäre es freilich gewesen, hätte sich auch FDP-Mitglied Fritz Röhrenbeck zu einer Kandidatur entschließen können, anstatt nur damit zu liebäugeln. Denn der aufstrebende Liberale wirkt erfrischend angriffslustig, wenn auch gelegentlich ein wenig übereifrig.

Dies gilt auch für Marco Steffan, der in Lampertheim nicht nur als Immobilienmakler, sondern als ehrgeiziger Sportler unterwegs ist, und der sich mit seiner Initiative Athletes of Charity ehrenamtlich betätigt. Erste ungeschickte öffentliche Äußerungen des politisch bislang unerfahrenen Lampertheimers lassen erkennen, wie schwer es sein kann, persönliche Ansprüche in seriöses Handeln zu überführen. Wie seriös Lothar Pfeiffer selbst seine eigenen Ansprüche einschätzt, darf spekuliert werden. Der Fahrradhändler tritt zum wiederholten Mal um den höchsten Verwaltungsposten an. Er gilt als visionärer Kopf in Sachen Städteplanung, setzte sich in der Öffentlichkeit aber nicht damit durch. Dass sich Pfeiffer nun abermals bewirbt, wirkt wie der späte sportliche Ehrgeiz eines 65-Jährigen, nicht wie eine ernsthafte Konkurrenz.

Als solche ist Marco Steffans Antritt eher zu sehen. Doch um den Amtsinhaber aus dem Sattel zu heben, muss der karitative Aktivist noch kommunal relevante Positionen formulieren. Für eine Stichwahl ist das Kandidatentrio freilich allemal gut.

