Sportschützen schießen den Vogel ab

Lampertheim.Nach Abschluss der Hinrunde lagen die Luftgewehr-Auflageschützen des SV 1923 Hubertus Lampertheim in der Bezirksliga des Bezirks Starkenburg auf dem letzten Platz, obwohl sie in allen Wettkämpfen ordentliche Ergebnisse erzielt hatten, aber die Gegner waren einfach jedes Mal ein paar Ringe besser. Lediglich gegen den Tabellenführer aus Beerfurth hatte man punkten können. In der Rückrunde konnte man sich dann steigern, die Schützen gewannen alle Wettkämpfe, und vor dem letzten Wettkampf lagen sie nur noch zwei Punkte hinter den führenden Mannschaften aus Bullau und Beerfurth.

Beim letzten Wettkampf hatten die Lampertheimer Bürstadt zu Gast, und die Spargelstädter mussten unbedingt gewinnen, um vielleicht doch noch die Meisterschaft in der Bezirksliga zu holen. Im letzten Wettkampf schossen die Lampertheimer Schützen wie aus einer anderen Welt und gewannen mit 898 von 900 möglichen Ringen. Die Bürstädter hatten mit 885 Ringen immer noch ein ordentliches Ergebnis. Zu dem überragenden Lampertheimer Ergebnis trug Walter Diehlmann 300 Ringe bei, Manfred Lüdtke und Günter Gertel erzielten jeweils 299 Ringe. Selbst der Ersatzschütze Udo Reischert hatte noch 287 Ringe. Das Ergebnis lag um sechs Ringe über der bisherigen Bestleistung aller Mannschaften in der Bezirksklasse. Mit diesem überragenden Ergebnis lagen die Lampertheimer zum Schluss punktgleich, aber mit der insgesamt höheren Ringzahl knapp vor den Schützen aus Beerfurth und Bullau. Da Auflagewettkämpfe auf hessischer Ebene nicht ausgetragen werden, können die Lampertheimer nicht aufsteigen. In der Einzelwertung belegten Manfred Lüdtke und Walter Diehlmann gemeinsam den vierten Platz mit einem Schnitt von 296,5 Ringen, Günter Gertel wurde Elfter mit einem Schnitt von 294,5 Ringen, und Udo Reischert erreichte Platz 25 mit einem Schnitt von 286,13 Ringen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.02.2019