Sprache als Schlüssel zur Integration

LAMPERTHEIM.Sprache ist der Zugang zum Leben, der Schlüssel zur Integration. Darin sind sich Ämter und Experten einig. Und doch dauert es oft viele Monate, bis Flüchtlinge an offiziellen Sprachkursen teilnehmen dürfen. Zugang zum offiziellen Integrationskurs hat zunächst ganz pauschal nur, wer aus einem der fünf besonders schutzwürdigen Herkunftsländern Eritrea, Irak, Iran, Syrien oder Somalia kommt – ganz unabhängig der individuellen Bleibechancen. Geflüchtete aus anderen Ländern können in dieser Zeit nur auf die Klärung ihres Asylverfahrens warten. Für den Lions Club und die Lampertheimer Stadtverwaltung ist das verschenkte Zeit. Seit 2015 bietet die Stadt deshalb eigene Sprachkurse an. Bürgermeister Gottfried Störmer hat nun Sprachbescheinigungen in „A1“ an sechs Teilnehmer übergeben.

Lampertheims Stadtoberhaupt lobte die Absolventen besonders für ihre Bereitschaft, am freiwilligen Kurs teilzunehmen und sich damit in Lampertheim integrieren zu wollen. „Das ist der entscheidende Punkt“, betonte Störmer, „Sprache ist die Basis, um sich in Lampertheims Gesellschaft einbringen zu können“. Auch Lampertheims Flüchtlingskoordinatorin Kristina Delceva, die das Angebot organisiert, sprach von einem „Meilenstein“ für die Teilnehmer. Die hatten seit ihrer Ankunft noch keine Möglichkeit, von Amtswegen an einem Kurs teilzunehmen. Genau da setzt der Sprachkurs mit ehrenamtlichen Lehrern in Lampertheim an.

Das Angebot wird von der Stadt und dem Lions Club finanziert und richtet sich ausschließlich an Flüchtlinge, die offiziell keine „Gute Bleibeperspektive“ haben. „Das heißt aber nicht, dass sie in der Realität nicht doch in Deutschland bleiben dürfen“, betonte Ottfried Niederauer. Keine „Gute Bleibeperspektive“ sei vielmehr ein „juristischer Hilfsbegriff“, so der ehrenamtliche Sprachlehrer.

In der Warteschleife

Ob ein Flüchtling unter dieses Kriterium fällt oder nicht, wird allerdings nicht wie im Asylsystem üblich individuell geklärt, sondern allein am Herkunftsland festgemacht. Einzig Menschen aus Ländern mit einer Schutzquote von über 50 Prozent fallen unter dieses Kriterium und dürfen schon während der Klärung ihres Asylverfahrens an Integrationskursen teilnehmen. Alle anderen sind in dem oft monatelangen Verfahren in einer Warteschleife. Sie dürfen weder an Integrationskursen noch an Arbeitsförderungsmaßnahmen teilnehmen.

Dabei wolle man nicht tatenlos zusehen, so Kristina Delceva. „Warum sollten sie in dieser Zeit nicht schon Deutsch lernen?“, fragte Lions-Club Präsident Johannes Haefele. Deshalb stellt sein Service-Club auch das Lehrmaterial für den Kurs, er selbst fungiert als ehrenamtlicher Sprachlehrer. Gemeinsam mit Ottfried Niederauer hat er Flüchtlinge aus verschiedensten Ländern seit Juli 2018 begleitet. Zwölf Stunden wöchentlich haben sie gemeinsam Deutsch gepaukt, manche mussten gar ein neues Schriftsystem erlernen. Dabei sind die Lehrer in Gesprächen über alltägliche Probleme auch zu persönlichen Mentoren für ihre Schüler geworden. Für Haefele und Niederauer ist ihr Ehrenamt „nicht nur Arbeit, sondern auch ein Geschenk“. „Zu sehen, mit welchem Eifer die Menschen lernen wollen und welche Fortschritte sie machen, macht stolz“, so Haefele.

Kurs soll weiterlaufen

Mit dem Kurs auf dem ersten Sprachniveau „A1“ sei nun ein Anfang gemacht. Von zwölf Teilnehmern sind sieben zur Abschlussprüfung angetreten, sechs haben diese bestanden. Der Kurs soll nun aber nahtlos weiterlaufen. „Ziel ist das Niveau B1“, erklärte Kristina Delceva. Das Zertifikat dafür sei auch Grundlage für den Einstieg in die Arbeitswelt. Viele Teilnehmer bringen ohnehin gute Qualifikationen mit – vom Journalisten bis zum Ingenieur gebe es alles. „Es wäre doch verantwortungslos, den Menschen nicht die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen“, fand Lions-Club Präsident Haefele.

Zum Aufrechterhalten und Ausbau des Sprachkursangebots sucht die Stadt weiter nach ehrenamtlichen Sprachlehrern. Bürger begleiten und unterstützen die Flüchtlinge dabei als Lehrer in Unterrichtsstunden und als Mentoren bei alltäglichen Problemen wie Behördengängen oder Arztbesuchen. Interessierte können sich an die Flüchtlingsbeauftragte Kristina Delceva unter Telefon 06206/93 53 57 wenden. ksm

