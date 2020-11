Sprachrohr für Lampertheimer Schwimmer

Lampertheim.Der Anfang war vielversprechend: Im September 2019 gründete sich der Förderverein Biedensand Bäder, rund 50 Personen kamen zur konstituierenden Sitzung und verabschiedeten eine Satzung. Auch ein Vorstand musste nicht lange gesucht werden: Renate Nagel wurde an die Vereinsspitze gewählt, Nico Tamburello zum Stellvertreter. Viele gute Ideen, die zu einer besseren Außendarstellung der Lampertheimer Bäder beitragen könnten, wurden gesammelt und sollten auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden.

Doch passiert ist seit dem hoffnungsvollen Start vor über einem Jahr nicht viel – außer im Verein selbst. „Die Pandemie hat uns eiskalt erwischt“, sagt Tamburello, der derzeit kommissarisch den Vorsitz innehat. Renate Nagel hat ihr Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt, will den Verein laut eigener Aussage als Mitglied aber weiterhin unterstützen. Die Vorstandsmitglieder wären Ende des vergangenen Jahres gerade dabei gewesen, sich „zu beschnuppern“, berichtet Tamburello, als wenige Wochen später das Corona-Virus einen ersten vorläufigen Plan für 2020 zunichtemachte.

„Wir haben uns erst im April wieder getroffen, um dann den Verein ins Vereinsregister eintragen zu lassen, ein Konto anzulegen und eine E-Mail-Adresse einzurichten“, zählt Tamburello auf. Der angedachte Infostand auf dem Wochenmarkt sowie ein Kuchenverkauf, um das neue, aber noch leere Konto zu füllen, ließen sich mit den Abstandsregeln nicht vereinbaren.

Größere Aktivitäten in den Bädern wären sowieso kaum möglich gewesen und sind es auch in nächster Zeit nicht: Das Freibad lief im Sommer im abgespeckten Corona-Modus, das Hallenbad wird noch immer saniert und öffnet erst 2021 wieder.

Doch sollte im nächsten Jahr ein normaler Badebetrieb möglich sein, will Tamburello einige der gesammelten Ideen realisieren. „Wir wollen Schwimmkurse bewerben und mehr davon möglich machen sowie einen Tag zum Thema Gesundheitsförderung auf die Beine stellen“, sagt der 25-Jährige, der zudem die Optik des Badesees aufhübschen möchte: „Der Förderverein könnte Bänke stiften und für eine schöne Bepflanzung sorgen.“

Öffnungszeiten bis 22 Uhr?

Auch längere Freibad-Öffnungszeiten schweben dem kommissarischen Vorsitzenden vor. An warmen und langen Sommertagen sollte das Schwimmen bis 22 Uhr möglich sein. „Dann können auch diejenigen noch ein paar Bahnen ziehen, die bis 19 Uhr arbeiten“, argumentiert Tamburello, der sein Amt an der Vereinsspitze in Zukunft vielleicht nicht bloß interimsweise bekleidet. In der ersten Jahreshälfte 2021 soll eine Mitgliederversammlung stattfinden, auf deren Tagesordnung neue Vorstandswahlen stehen. „Ich muss schauen, wie sich alles entwickelt. So lange halte ich mir offen, ob ich kandidiere“, hält sich der 25-Jährige noch bedeckt.

Grundsätzlich ist es Nico Tamburello wichtig, dass der Förderverein als Sprachrohr der Lampertheimer Bürger wahrgenommen wird, deren Interessen vertritt und eine Schnittstelle zur Geschäftsführung der Biedensand Bäder darstellt.

Jens Klingler sieht die Hauptaufgabe des Vereins im Vermarkten und der Außendarstellung der Biedensand Bäder. Laut dem Ersten Stadtrat und Bäderchef müsse der Förderverein zunächst jedoch die Werbetrommel für sich selbst rühren.

„Dass es keine richtige Freibadsaison gab, war auch schlecht für den Verein. Noch wissen viele nichts von seiner Existenz“, so Klingler, der sehr zuversichtlich ist, dass am 15. März 2021 das Hallenbad wieder öffnet. „Das Dach und die Fassade sind fertig, im Moment ist die Lüftungstechnik an der Reihe“, erzählt der Erste Stadtrat und bestätigt, dass die Sanierungsarbeiten „nach Plan“ laufen würden.

Sollte es dabei bleiben, könnte der Förderverein auch seinem Ziel nach mehr Schwimmstunden näher kommen. Denn im Freibad war in diesem Jahr normaler Unterricht nahezu unmöglich.

© Südhessen Morgen, Montag, 30.11.2020