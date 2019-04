Lampertheim.Im vergangenen Jahr musste der Reit- und Fahrverein Lampertheim seine beiden Turniere wegen des Reithallenbrandes absagen. Doch in diesem Jahr startet der Verein wieder voll durch und lädt am kommenden Wochenende, 27. und 28. April, zu seinem Aprilturnier ein.

Zusätzlich zu dem Wiederaufbau der Reithalle musste der Verein eineweitere Hürde meistern, wie er in einer Pressemitteilung schreibt: Die reiterliche Landeskommission habe mehrfach darauf hingewiesen, dass die Außenplätze des Vereins dringend einer Sanierung bedürfen. Aufgrund des schwierigen Platzuntergrundes und des häufig schlechten Wetters an den Turnierterminen hatten die Reitplätze in der Vergangenheit oft sehr schnell unter Wasser gestanden. Dadurch sei die Gefahr für Verletzungen aufgrund des rutschigen Untergrundes für Reiter und Pferd sehr hoch gewesen ist. Dies habe auch dazu geführt, dass der Zuspruch zu den Turnieren, insbesondere bei den Springprüfungen, in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen sei.

Nun hat der Verein nach eigenen Angaben beide Springplätze saniert. Dies sei mit erheblichen finanziellen Kosten für den Verein verbunden. Doch über Zuschüsse, Spenden und Eigenkapital sei es gelungen, die Sanierung der Außenplätze zu bewerkstelligen. Diese wurden nun rechtzeitig zum Turnierbeginn fertiggestellt.

Beim Wettkampf am Samstag und Sonntag sind Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse M, der zweithöchsten Kategorie der Reiterei, ausgeschrieben. Es sind laut Verein etwa 750 Nennungen eingegangen, deutlich mehr als in den vorangegangenen Jahren. Die Dressur- und Springprüfungen beginnen an beiden Tagen um 8 Uhr und werden voraussichtlich gegen 17.30 Uhr enden.

Einweihung am Samstag

Die neuen Reitplätze werden am Samstag, 27. April, um 14 Uhr feierlich eingeweiht. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. red

