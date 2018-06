Anzeige

Lampertheim.„Der erste Schritt in ein neues Leben ist gemacht, viele weitere werden folgen“, freute sich Klassenlehrerin Claudia Glück mit ihren Absolventen. 13 junge Frauen und Männer nahmen gestern nach einem Jahr ihre Zeugnisse entgegen und feierten damit den Abschluss der Höheren Handelsschule. Für viele der ehemaligen Elftklässler geht der schulische Weg weiter, andere haben schon eine Ausbildungsstelle in der Tasche.

In der Höheren Handelsschule lernen Schüler an drei Tagen der Woche eine kaufmännische Grundbildung in der Berufsschule, zwei Mal wöchentlich arbeiten sie ein Jahr lang als Praktikant in einem kaufmännischen Betrieb ihrer Wahl. Voraussetzung dafür ist die mittlere Reife.

„Eine Win-Win-Situation“, erklärte Claudia Glück, „die Unternehmen sparen Geld, können den Schüler unter die Lupe nehmen und bieten ihnen im Anschluss – dann bereits eingearbeitet – oft eine Lehrstelle an“. Viele Unternehmen seien deshalb jedes Jahr froh über einen Praktikanten aus der Berufsschule und schon lange dabei.