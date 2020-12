Sprunghafter Anstieg in Dominikus

Die Lampertheimer Senioren-Residenz Haus Dominikus. © Berno Nix

Lampertheim.Wenn Landrat Christian Engelhardt am Sonntag seine mobilen Impfteams aussendet, dann können vor allem die Bewohner der 38 Pflegeeinrichtungen im Kreis hoffen. Denn diese sind die ersten Adressen für den Impfstoff, der das Coronavirus besiegen soll. Knapp 2000 Dosen hat der Chef der Kreisverwaltung avisiert bekommen. Ein Großteil der insgesamt 2555 Bewohner dieser Einrichtungen kann damit versorgt werden.

Allerdings gilt die Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen nach Angaben von Gesundheitsdezernentin Diana Stolz als am stärksten von einer Infektion betroffen. Das Durchschnittsalter bei einer Covid-19-Erkrankung betrage derzeit 51 Jahre. Laut Stolz wurden von den kreisweit 15 Schulen in Lampertheim sowohl von der Alfred-Delp- als auch von der Elisabeth-Selbert- und der Goetheschule positive Fälle gemeldet. Aktuell betroffen seien obendrein sieben Kitas und zwölf Pflegeeinrichtungen, davon eine Kita und eine Pflegeeinrichtung in Lampertheim. Allerdings sei von den insgesamt mehr als 10 000 Pflegebedürftigen im Kreis lediglich ein Viertel in Einrichtungen untergebracht.

Zwölf Stunden lange Schichten

In Lampertheim nachgefragt, meldet die Senioren-Residenz Römergarten im Wohngebiet Rosenstock zur Zeit hohe Fallzahlen. 24 von 75 Bewohnern seien positiv getestet worden. Die Zahl sei „schlagartig“ in die Höhe geschnellt, berichtet Verwaltungsleiterin Helga Obert auf Anfrage. Bislang sei eine infizierte Person ins Krankenhaus gekommen und dort auch verstorben. Vom Pflegepersonal seien 30 Mitarbeiter erkrankt. Inzwischen absolvierten die verbliebenen 30 Mitarbeiter Zwölf-Stunden-Schichten. Generell gelte ein Besuchsverbot. Angehörigen werde nahegelegt, auf direkte Kontakte zu verzichten.

„Wir sind nicht betroffen“, kann hingegen der Heimleiter des Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündigung, Benedict Pretnar, vermelden. Intensive Gespräche mit den 85 Bewohnern sowie mit deren Angehörigen hätten zu angepassten Verhaltensweisen geführt. Es gelte kein generelles Besuchsverbot, aber jeder Besucher werde getestet.

In ruhigeres Fahrwasser ist auch das Marienkrankenhaus gekommen, wie Geschäftsführer Andreas Raddatz auf Anfrage informiert. Einige Patienten konnten vor den Weihnachtstagen entlassen werden. Dennoch gibt Raddatz keine Entwarnung: Die Infektionsquote sei nach wie vor hoch. Konkrete Zahlen will Raddatz nicht nennen. Betroffen seien vor allem Patienten der geriatrischen Abteilung.

Die Bereitstellung von Betten sei hingegen kein Problem. Hingegen sei das Personal selbst durch Erkrankungen geschwächt. Neben den acht Vollzeitkräften würden auch Leihkräfte beschäftigt. Generell gelte im Marienkrankenhaus ein Besuchsverbot, über Ausnahmen werde von Fall zu Fall entschieden.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus gab zur Frage nach der aktuellen Situation gestern keine Auskünfte. urs

