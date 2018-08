Spurensuche zwischen Türmen und Toren

Lampertheim.Mit dem Reiseziel „Unterfranken“sind unlängst die Teilnehmer des Jahrgangs 1939 gestartet. Die Tagesfahrt führte die Gruppe über die Autobahn an Heilbronn vorbei zum Großparkplatz an der Ockerbrücke, wo ein Sektfrühstück mit Fleischkäs-Brötchen zum Verzehr angeboten wurde. Die Fahrt ging weiter zum Crailsheimer-Kreuz, dann Richtung Würzburg bis zur Abfahrt Rothenburg ob der Tauber.

Hier hatten die Lampertheimer einen Termin mit zwei ortskundigen Frauen, die mit der Gruppe eine geplante Stadtführung unternahmen. – durch enge Gassen, entlang der gut erhaltenen Stadtmauer, an 46 Wehrtürmen und Stadttoren vorbei. Immer wieder kam man an einen Brunnen und die Führerinnen nutzten die Gelegenheit, die Geschichte von Rothenburg darzulegen. Rothenburg ob der Tauber ist eine mittelfränkische Kleinstadt im Landkreis Ansbach in Bayern, die an der Grenze zu Baden-Württemberg liegt. Mit seiner weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Altstadt ist Rothenburg eine weltbekannte Sehenswürdigkeit mit vielen Baudenkmälern und Kulturgütern.

Herausragend an der Altstadt Rothenburgs ist, dass sie sehr ursprünglich wirkt, da sie praktisch keine modernistischen Brüche aufweist. Zudem ist sie von einer begehbaren Stadtbefestigung umgeben und in die weitgehend unverbaute Landschaft des Flusstals der Tauber eingebettet.

Diese Ursprünglichkeit wird seit Jahrzehnten weitestgehend zu erhalten versucht. Darüber hinaus ist Rothenburg für mehrere bedeutende Museen bekannt, etwa das Kriminalmuseum, das Reichsstadtmuseum, das Handwerkerhaus und das Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt. Die komplett erhaltene und auf beinahe zwei Kilometern begehbare überdachte Stadtmauer ist gespickt mit Türmen und Toren. Sie waren für die Verteidigung Rothenburgs von großer Bedeutung, teilweise schützten Toranlagen von bis zu sieben hintereinander gelagerten Toren die Stadt vor unliebsamen Eindringlingen.

Im Anschluss an die Führung haben die Lampertheimer die Souvenirläden und die Gastronomie durchforstet, doch der Kaufrausch musste gebremst werden, denn der Bus kann nur drei Tonnen zuladen. Gegen 15 Uhr steuerte der Bus wieder zurück an die Bergstraße nach Schriesheim, wo die Reisenden in einem Speiselokal den Tag ausklingen ließen – und wieder ging eine schöne Tagesfahrt zu Ende. red

