Square Dance verbindet

Am vergangenen Freitag traf sich die Gruppe zum Training in diesem Monat. Zum Eintanzen zeigte Tanzleiter Andreas Hennecke einige grundlegende Figuren, die im Square Dance immer wieder auftauchen. Der Tanzleiter, der auch Caller genannt wird, ist beim Training für die Musik und die Choreographie zuständig. „Das Training ist eine Mischung aus Lernen und Tanzen“, erklärte der Caller zu Beginn.

Zuerst tanzte die Gruppe die Figuren auf traditionelle Musik, bevor sie zu moderner Musik wechselte. Der Musikgeschmack ging zwar bei allen Damen auseinander, Spaß hatten trotzdem alle gleichermaßen.

Schwierige Choreographien

Andreas Hennecke erklärte: „Die Musik, die wir benutzen, ist die, die heute im Radio läuft.“ Besonders beliebt bei der Gruppe war der Dauerbrenner „No Roots“ von Alice Merton, zu dem die Frauen ordentlich mitsangen. „Die Figuren stammen größtenteils aus Deutschland“, so Hennecke. Sie seien erst in die USA exportiert worden, um später als Square Dance zurück nach Deutschland importiert zu werden. Die Grundformen des Square Dance sind daher schon über 400 Jahre alt.

Nach einer kleinen Pause, in der sich die Tänzerinnen bei Snacks und Getränken erfrischen konnten, ging das Training mit schwierigeren Choreographien weiter. Caller Andreas erklärte die Figuren und gab zwischendurch Tipps, mit denen es die Frauen sehr genau nahmen. „Ihr seid ganz schön genau. Bei euch muss ich aufpassen, was ich sage“, erklärte der Caller lachend. Eine Choreographie zum Party-Mix „Cotton Eye Joe“ beendete das Training. „Der Tanz war am besten“, rief Mirjam Hamm, und die anderen Frauen stimmten ihr zu.

Das nächste Square-Dance-Training wird am 13. April stattfinden. Über weitere Mittänzerinnen würde sich die Gruppe freuen. Dass es sich lohnt, den Tanz einmal auszuprobieren, weiß Anette Diehl aus Erfahrung. Sie gab zu: „Ich dachte, das ist nichts für mich.“ Die Hofheimerin wurde von Mirjam Hamm dazu überredet, am Training teilzunehmen und hatte dabei so viel Spaß, dass sie nun von Anfang an dabei ist. Mirjam Hamm betonte zusätzlich: „Gäste sind jederzeit willkommen.“

