Stadt hat noch Rechnung mit Hessen Mobil offen

Lampertheim.Die Sanierung der Landesstraße 3110 zwischen Lampertheim und Neuschloß neigt sich dem Ende zu. Laut Hessen Mobil werden die Arbeiten rechtzeitig mit dem Beginn der Schulzeit abgeschlossen sein. Dies teilte Erster Stadtrat Jens Klingler im Pressegespräch mit. Damit hat die Straßenplanungsbehörde ihren Zeitplan eingehalten, sämtliche drei Bauabschnitte in der Zeit der hessischen Sommerferien zu sanieren.

Die Stadt hat mit Hessen Mobil allerdings noch eine Rechnung offen. Diese bezieht sich auf die Verkehrsorganisation rund um die Baumaßnahme. „Es war nicht die Baustelle der Stadt Lampertheim“, machte Klingler deutlich. Dennoch habe die Stadt erhebliche Unterstützungsdienste geleistet, um die Ost- und Westanbindung des Lampertheimer Stadtteils Neuschloß während der sechswöchigen Sanierung zu gewährleisten. Hier sei noch eine erhebliche „Nachlese“ zu betreiben, meinte er.

Unterdessen betrachtet die Stadt Lampertheim die wieder ansteigenden Zahlen der Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße mit Sorge. Vergangene Woche musste die Kindertagesstätte Guldenweg als erste Betreuungseinrichtung im Kreis Bergstraße geschlossen werden, nachdem eine Erzieherin positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war (wir berichteten). Kinder und Erzieherinnen mussten zu Hause bleiben und wurden ebenso getestet. Ergebnis: negativ. Wenn das Ergebnis durch einen weiteren Test bestätigt wird, kann die Kindertagesstätte, wie geplant, am kommenden Montag wieder eröffnet werden. Räume und Gegenstände in der Kindertagesstätte seien inzwischen gründlich desinfiziert worden.

Corona und Kindertagesstätten

Dass die Gruppen in den Kindertagesstätten, wie das Bundesfamilienministerium vorschlägt, mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebs stärker getrennt werden, um das Infektionsrisiko zu senken, hält Sozialdezernent Jens Klingler für wenig praktikabel. Hierzu fehlten die erforderlichen Räumlichkeiten beziehungsweise das nötige Personal. Auch ließen sich Kontakte zwischen den Kindern kaum einschränken; so gebe es in der Kindertagesstätte und der Krippe des Kindergartens Guldenweg viele Geschwisterkinder. Die Alternative – eingeschränkte Öffnungszeiten für einzelne Gruppen – scheint ihm ebenso wenig realistisch. Schon gar dass die Kleinkinder während ihrer Betreuung geschlossen Masken trügen.

Unter den kommunalen Kindertagesstätten gebührt vor allem dem Waldkindergarten derzeit die geballte Aufmerksamkeit der Stadt: Sollte die akute Waldbrandgefahr in Verbindung mit der hohen Trockenheit zu erhöhten Risiken führen – etwa durch verstärkten Astbruch –, würde der Kindergarten geschlossen werden müssen. Ausweichkapazitäten biete die Kindertagesstätte in Neuschloß, wohin die Schützlinge des Waldkindergartens am Nachmittag ohnehin gebracht würden. Dass es zu einer Schließung des Waldkindergartens kommen könnte, ist aus Klinglers Sicht wahrscheinlich, sollte die Dürrephase weiter anhalten.

Generell appelliert der Erste Stadtrat an die Besucher des Lampertheimer Waldes, an Tagen mit Hitze und Trockenheit besonders achtsam zu sein. urs

