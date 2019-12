Stadt im Protest gegen C-Trasse vereint

In Sachen ICE-Trasse macht die Stadt in diesem Jahr noch einmal Dampf. Wird doch eine Vorentscheidung der Bahn bezüglich der Planung des Trassenabschnitts zwischen Lorsch und dem Mannheimer Norden erwartet. Die Bürgerinitiative „Lebensraum vor ICE-Trasse“ (Bila) sowie Verwaltung, Politik und Landwirte wollen der Bahn signalisieren, wohin die Reise auf der geplanten ICE-Neubaustrecke gehen soll: nämlich nicht mitten durch den Lampertheimer Wald. Sondern idealerweise in einer Bündelung mit den Autobahnen 67 und 6.

Anfang des Jahres rufen die Bürgerkammer Neuschloß gemeinsam mit der Bürgerinitiative zu einem Protestzug durch den Wald bei Neuschloß auf. Von einer spektakulären Demonstration versprechen sich die Initiatoren die nötige Signalwirkung, um die Bahn von ihrer bisherigen Fixierung auf die waldzerschneidende Trasse C abzubringen.

„Der schlimmste Fall“

„Für Lampertheim wäre das der denkbar schlimmste Fall“, unterstreichen die Sprecher der Bila im Pressegespräch. Denn mit dem „Knockout“ des Waldes wäre auch ein „entwicklungspolitischer Stillstand“ verbunden, da sich die Stadt nicht mehr weiter nach Osten ausdehnen könne. Mit der Demonstration solle „massiver Widerstand“ bekundet werden.

Am Freitag, 1. März, ist es soweit. Geschätzt 2000 Menschen versammeln sich im Wald bei Neuschloß. Viele sind mit Leuchtwesten und Taschenlampen ausgerüstet, um in der einbrechenden Dämmerung einen Lichterzug zu bilden. Ein Hubschrauber kreist über der Strecke, um Aufnahmen zu machen. Unter die Demonstranten haben sich auch Mandatsträger aller Parteien gemischt. Außerdem zeigen sich die Landwirte solidarisch, indem sie mit ihren Traktoren den Lichterzug im Wald nach Süden fortsetzen. Die Landwirte sind es auch, die im Lauf dieses Jahres vehement gegen den Verbrauch von Ackerflächen durch Verkehrsbaumaßnahmen protestieren. Nicht zuletzt in Rosengarten, wo sie vor Gericht einen Aufschub der geplanten B 47-Umfahrung bewirken.

Stehen Stadt und Landwirte bezüglich des Straßenprojektes auf konträren Positionen, so sind sie in der Ablehnung der Wald- und Ackerzerschneidungstrasse für den Hochgeschwindigkeitszug auf einer Linie. Sie holen juristische Beratung ein, um Aussichten für einen Klageweg gegen die Bahn zu prüfen – beim gleichen Anwalt, der die Landwirte bei ihrer Klage gegen die Rosengarten-Umfahrung vertritt.

Im Juni melden sich Unternehmer zu Wort. Sie befürchten Gefahren für den Wirtschaftsstandort, sollte die ICE-Waldzerschneidungstrasse realisiert werden. Durch sie würden potenzielle Fachkräfte abgeschreckt. 125 Unternehmer und Einzelhändler bekunden ihren Widerstand per Unterschrift. Bei einer neuerlichen Protestaktion, den die Landwirte aktiv mittragen, wird im September abermals gegen die befürchtete Diagonale durch den Wald demonstriert. Im Dezember gibt die Bahn bekannt, dass sie die neue Trasse am liebsten in einer Diagonale durch den Wald führen würde, und zwar in einer offenen Tunnelbauweise. Ziel der Stadt bleibt die Konsenstrasse. Andernfalls seien die Schienen in einen bergmännischen Tunnel zu verlegen.

