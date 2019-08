Stadt Lampertheim bittet: Wilde Wiesen wachsen lassen

Bürgermeisterwahl

Volker Scheib - das vierte Eisen im Feuer der Wähler

Noch ist er nicht offiziell als Kandidat zugelassen, seine Bewerbung liegt aber seit Dienstag im Rathaus: Volker Scheib, Inhaber und Betreiber der Schmiede in der Bibliser Kirchstraße, will Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde ...