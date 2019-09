Stadt Lampertheim gewinnt mit Starkregen-Konzept

Lampertheim.Die Stadt Lampertheim kann sich über eine Auszeichnung vom hessischen Umweltministerium freuen. Bei der Konferenz „Klima Kommunal“ hat Umweltministerin Priska Hinz die Preisträger des Wettbewerbs „So machen wir’s“ bekannt gegeben. Die Stadt Lampertheim wurde in der Kategorie „Klimawandelanpassung“ für ihr Konzept zum Umgang mit Starkregenereignissen ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Stadtrat Gottlieb Ohl, der die Ehrung stellvertretend in Empfang nahm, betonte die Notwendigkeit der Prävention bei Starkregenereignissen: „Planung ist vorbeugendes Handeln. Daher wird die Stadt Lampertheim mit Bürgern und Fachleuten in Workshops Maßnahmen zur Vorbeugung erarbeiten.“ Ziel sei es, diese Ideen in Form einer interaktiven Onlinekarte zur Verfügung zu stellen, damit die Bürger sich informieren können

Die Entscheidung für Lampertheim begründet das Umweltministerium damit, dass Lampertheim Starkregenereignissen aktiv entgegenwirken wolle. Aus dem Konzept sollen Folgemaßnahmen für die gesamte Stadtentwicklung abgeleitet werden. Neben der Vorbereitung von Maßnahmen in der gebauten Umwelt sei die Kommunikation mit den Bürgern ein zentraler Punkt des Projekts. Durch die Bereitstellung von Umweltinformationen im Internet und durch mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen werde bei den Bürgern ein Bewusstsein für das Thema geschaffen. „Mit diesem ganzheitlichen Konzept zum Thema Starkregen ist die Stadt Lampertheim ein Vorbild in Hessen,“ lobte das Umweltministerium

Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer machte die Motivation für das Projekt deutlich: „Die örtlichen Wetterlagen werden immer extremer, auch in Lampertheim. Daher haben wir uns entschlossen, das Projekt zu den Starkregenereignissen einzureichen.“ Ziel sei es, genau herauszufinden, wo in Lampertheim die kritischen Punkte liegen, um so auch den Bürgern Hilfestellungen an die Hand geben zu können, wie sie sich vor solchen extremen Wetterereignissen vorbeugend schützen können.

Lampertheim erhält die Auszeichnung als einer von sechs Preisträgern im Rahmen des Wettbewerbs der Klima-Kommunen „So machen wir’s“. Gesucht wurden Projekte, die einen ganzheitlichen Ansatz bei der Anpassung an den Klimawandel verfolgen, die innovative Lösungen für den Klimaschutz anbieten, einen effektiven Ressourceneinsatz vorweisen, verschiedene Akteure einbinden und eine Übertragbarkeit auf weitere Kommunen gewährleisten. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019