Stadt muss mitbezahlen

Lampertheim.Das Regierungspräsidium Darmstadt beabsichtigt den Bau beziehungsweise die Wiederherstellung eines für den Hochwasserschutz relevanten Feldwegs, der unter anderem im Zuge der Deichsanierung zu Schaden gekommen ist. Bei dem Weg handelt es sich um die Verlängerung der Erfurter Straße im Hofheimer Wohngebiet Rheinlüssen bis zum Weschnitzdeich. Das Regierungspräsidium wartet auf eine Finanzierungszusage durch die Stadt Lampertheim für ein etwa 500 Meter langes Teilstück. Mit der Sanierung soll nach Beendigung der Deicharbeiten, also 2020, begonnen werden.

Laut Verwaltung beträgt der städtische Kostenanteil 350 000 Euro. Diese Summe könne wegen rückläufiger Steuereinnahmen nicht mehr in diesem Jahr freigegeben werden, begründete Bürgermeister Gottfried Störmer im Ausschuss. Eine verbindliche Zusage müsse jedoch bereits jetzt erteilt werden.

Kritik der Fraktionen

FDP-Fraktionsmitglied Hummel erschienen die Kosten als zu hoch. Er forderte, ebenso wie Sozialdemokrat Gerhard Eppler, einen Vergleich zwischen mehreren Anbietern. Nach Informationen von Bauamtsleiter Christian Plöhn sind die Bauarbeiten vom Regierungspräsidium ausgeschrieben worden. CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb wollte es „nicht ins Hirrn“, dass die parlamentarischen Gremien jetzt schon eine Finanzierungszusage über einen Betrag erteilen sollten, der erst 2020 fällig werde.

Grünen-Fraktionsmitglied Carmen Kunz sah einen Vertrag zwischen Stadt und Landwirten für sinnvoll an, um mögliche Schäden am Feldweg durch den landwirtschaftlichen Verkehr haftbar machen zu können. Eine solche Vereinbarung müsste es dann, erwiderte Bürgermeister Gottfried Störmer, konsequenterweise für sämtliche Straßen mit allen übrigen Autofahrern geben. Bei Enthaltungen von SPD und FDP wurde der Punkt zur abschließenden Beratung in die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018