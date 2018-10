Stadt schenkt neues Orgelregister

LAMPERTHEIM.Mit Pauken, Trompeten und einem neuen Orgelregister ging das große Jubiläumswochenende des Doms gestern Morgen zu Ende. In einem Festgottesdienst hat die Lukasgemeinde noch einmal ihr Gotteshaus gefeiert. Im Mittelpunkt stand die Predigt des Präsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung. Von der Stadt gab es zum 150. Geburtstag ein neues Register für die „Große Blaue“.

Was schon am Donnerstag mit einer bewegenden Andacht begonnen hatte, fand seinen feierlichen Abschluss. Ein Blechbläserquartett und Paukist des Mannheimer Nationaltheaters sowie der Projektchor unter Leitung von Kantorin Heike Ittmann und Elisabeth Seidl sorgten einmal mehr für einen würdevollen musikalischen Rahmen. Zum Festgottesdienst waren Gäste aus Politik, Kultur und Kirche über die Konfessionsgrenzen hinweg gekommen. In diese Reihe gesellte sich auch Kirchenpräsident Volker Jung, der zum 150-Jährigen höchstselbst die Predigt in der Domkirche hielt. Er blickte auf deren Entstehungsgeschichte zurück. Es sei ein „langer und mühsamer“ Weg bis zur Fertigstellung gewesen. Jung erinnerte daran, dass die Protestanten in Lampertheim zuvor keine eigene Kirche hatten und die Andreaskirche als Simultankirche genutzt wurde.

Gunst der Stunde genutzt

Auch Dekan Karl Hans Geil sagte in seinen Grußworten: „Den Dom zu errichten war ein Kampf, ihn zu erhalten ist eine Herausforderung“. Den Widerstand der Stadt gegenüber dem Bauvorhaben habe man erst jahrelang aufweichen müssen. Dass im damals ländlichen Lampertheim dann keine „Dorfkirche“ entstanden sei, erklärte Geil auch mit einem Wink des Schicksals. Ein unerwarteter Anstieg der Holzpreise und höhere Einnahmen hätten die Gemeinde die „Gunst der Stunde“ nutzen lassen und die für damalige Verhältnisse riesige, dreischiffige Basilika ermöglicht.

Bürgermeister Gottfried Störmer verkündete zum Ende ein Überraschungsgeschenk. „Wir schenken der Domkirche ein weiteres Register für ihre Orgel“, so der Rathauschef. Das Register war bereits eingesetzt und hatte während des Gottesdiensts seinen ersten Einsatz. kms

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018