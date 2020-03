Stadt schließt alle Einrichtungen

Lampertheim.Gegenüber vergangener Woche hat die Lampertheimer Stadtverwaltung ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus noch einmal verschärft. So bleiben sämtliche öffentliche Einrichtungen ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Davon betroffen sind der Rathaus-Service, die Stadtbücherei, das Stadtmarketing sowie Bürgerhäuser, Sporthallen und Bürgermeister-Sprechstunden.

Gottfried Störmer hat seine dienstlichen Kontakte ebenso deutlich reduziert. Altersjubilare werden nicht mehr besucht, sondern angeschrieben. Gelte es doch, nicht nur seine eigene Gesundheit im Blick zu behalten, sondern als potenzieller Überträger des Virus auch die seiner Mitmenschen. Insgesamt sieht der Verwaltungschef Anlass, sich bei der Bevölkerung zu bedanken: Die meisten Lampertheimer hielten sich an die Empfehlung, unnötige Sozialkontakte zu vermeiden.

An die eher sorglosen Mitbürger appelliert Störmer, sich diszipliniert zu verhalten und hierdurch zu vermeiden, dass es zu drastischeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommt. Auflagen gegenüber der Gastronomie oder gar Ausgehsperren könnten jedoch nicht die Kommunen erteilen. Anordnungen wie diese seien auf Kreis- bis Bundesebene angesiedelt.

Noch sieht der Bürgermeister keinen Anlass, dass solche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Doch die Lage könne sich stündlich und täglich ändern, sagt Störmer im Gespräch mit dieser Redaktion. Im Stadthaus tritt täglich ein Verwaltungsstab zusammen, der entsprechende Schritte koordiniert. Um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten, wurde die Mitarbeiterschaft in zwei Gruppen aufgeteilt: die eine arbeitet im Stadthaus, die andere am Schreibtisch zu Hause, um in Krankheitsfällen wechseln zu können.

Das geht laut Störmer mit einer Verlangsamung der Arbeitsprozesse einher. Wichtige Entscheidungen würden jedoch weiterverfolgt. So werden nach aktuellem Stand und in Absprache mit Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass Ende März auch der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss tagen. Da für beide Ausschüsse Öffentlichkeit vorgeschrieben ist, sind Besucher von der Tagung im Sitzungssaal des Stadthauses grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Es wird jedoch im Interesse der Gesundheit empfohlen, von einer Teilnahme abzusehen.

Die Mitglieder der Ausschüsse werden nach geltenden Hygienevorschriften verfahren und etwa in gebührendem Sicherheitsabstand voneinander Platz nehmen. Auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse, die als unaufschiebbar gelten. Darunter auch die Entscheidung über das Anliegen des Kreises als Schulträger, die Schillerschule auf dem Gelände des Parkhauses Domgasse zu erweitern (wir haben berichtet). Ebenso soll ein Beschluss über das Vorhaben des Lampertheimer Versorgers Energieried herbeigeführt werden, auf einem Ackergelände im Süden Lampertheims eine Photovoltaikanlage zu errichten.

Bürgermeister Gottfried Störmer sieht davon ab, sich in den sozialen Netzwerken zur Krise zu äußern. Er bittet die Bevölkerung, sich in den Lokalzeitungen sowie auf der Internetseite der Stadt Lampertheim zu informieren. Dort würden örtliche und überkommunale Entwicklungen im Zusammenhang mit der Coronakrise fortwährend aktualisiert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020