Stadt setzt verstärkt aufs Rad

Lampertheim.Vorfahrt für Radfahrer: Lampertheim will in den kommenden Jahren noch stärker auf den Drahtesel setzen. Dafür wollen Verwaltung und Politik die Rechte und die Sicherheit von Radfahrern ausbauen und vermehrt Anreize wie Parkmöglichkeiten fürs Zweirad setzen – im Zweifelsfall zulasten des motorisierten Verkehrs. Das machten Bürgermeister Gottfried Störmer, Ordnungsamtsleiter Uwe Becher und Mitglieder des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses (SEBA) bei einer Radverkehrsschau am Samstag deutlich. Gemeinsam fuhren sie auf einer zehn Kilometer langen Route durch die Kernstadt neuralgische Punkte im Lampertheimer Radnetz ab.

Für Bürgermeister Störmer bietet das Rad als Verkehrsmittel mehrere Vorteile. Beim Einkaufen in der Stadt entfalle die Parkplatz-Suche, zudem gebe es viele Ladestationen für E-Bikes. „Radfahren ist nicht nur nachhaltiger und gut für die Umwelt. Bewegung an der frischen Luft fördert auch die eigene Gesundheit“, sagte der Rathauschef. Schon jetzt würden einer Befragung zufolge über ein Viertel aller Verkehrswege in Lampertheim mit dem Velo zurückgelegt. Mit einem verbesserten Radnetz sollen noch mehr Bürger zum Umstieg bewegt werden.

Der Verwaltungschef und die Kommunalpolitiker saßen deshalb gleich in doppelter Mission auf dem Sattel. Die Radverkehrsschau, die alle zwei Jahre stattfindet, war in der Spargelstadt erstmals auch Startschuss zur bundesweiten Aktion „Stadtradeln“, der die Bürger in einer Art Wettbewerb bis zum 26. Juni zum Sammeln von Radkilometern animieren soll. Der Trend zum Ausbau von Radwegen und innerstädtischen Schutzstreifen sei für Lampertheim nichts Neues. „Wir versuchen seit Jahren, die Stadt fürs Fahrrad zu erschließen“, sagte Störmer mit Verweis auf den Radweg in der Römerstraße, der in die Amtszeit von Erich Maier fällt.

Sichtkontakt notwendig

Spürbare, systematische Veränderungen gab es aber erst vor etwa drei Jahren. Damals erstellten Studierende der Hochschule Darmstadt ein Radwegekonzept. In dem 178 Seiten dicken Katalog mit 80 Vorschlägen ließen die Studenten kaum ein gutes Haar an den bestehenden Wegen. Inzwischen hat die Stadt viele Maßnahmen umgesetzt. Wesentlicher Bestandteil: Der unmittelbare Kontakt zum motorisierten Verkehr – etwa in der Neuschloßstraße, wo der Radweg vom Gehweg auf die Fahrbahn verlegt wurde. Essenziell zur Unfallvermeidung sei der Sichtkontakt, hieß es damals. „Bis Radler in den Köpfen vieler Autofahrer als gleichwertige Verkehrsteilnehmer gesehen werden, dauert es aber wohl noch“, meinte Uwe Becher.

Vor der Unterführung am McDonalds rollen Radler nun mit den Autos durch den Kreisel. Am nächsten Kreisel an der Volksbank sind noch nicht alle zufrieden mit der Regelung. Radfahrer biegen auf den Gehweg ab, müssen am Zebrastreifen aber nicht absteigen wie früher, sondern haben eine eigene Fahrbahn auf dem Überweg. Doch das sei für alle Verkehrsteilnehmer schwer zu erkennen. „Guten Gewissens kann man hier nicht durchfahren“, befand Magistrat Hans Schlatter. Helmut Hummel (FDP) fragte sich, weshalb die Kreisel unterschiedlich gelöst sind. Becher sprach von einer Übergangslösung, die man deutlicher markieren müsse.

Für viel Ärger sorgt laut Hummel die „Rennstrecke“ Wilhelmstraße. Weil die Fahrbahn zu schmal für Schutzstreifen ist, gilt zum Schutz der Radler Tempo 30. Manchen Autofahrer ärgert das, anderen geht es nicht weit genug. Hummel forderte eine durchgehende 30er-Zone bis zu Wormser Straße oder einen Schutzstreifen, wo die Straße breiter wird. Auch ein Überholverbot für Velos sei eine Alternative. Viele Teilnehmer sprachen sich für diese Ideen aus – selbst wenn dafür Pkw-Parkplätze weichen müssten. Störmer forderte, „im Zweifelsfall dann den Aufschrei gemeinsam aushalten zu müssen“.

Änderungen stehen laut Becher am Bahnhof bei der Neugestaltung und am Wendehammer auf dem Biedensand an. Große Probleme gebe es auch in Stadionnähe. „Die Wege über die quasi sechsspurige Kreuzung von der Tankstelle zum Weidweg sind suboptimal“, sagte Becher. Radfahrer kürzten oft ab. Veränderungen dort müssen aber mit Hessen Mobil geplant werden. In vielerlei Hinsicht, brachte es Bürgermeister Störmer am Ende auf den Punkt, bedürfe es in Sachen Radverkehr eines Umdenkens.

© Südhessen Morgen, Montag, 08.06.2020