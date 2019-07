Stadt sucht dringend Fachkräfte

Lampertheim.Die Stadt Lampertheim sucht in diesem Sommer Techniker, Stadtplaner und vor allem Erzieher. Damit hält sich die Liste der Stellenanzeigen aber noch in Grenzen. Das dürfte sich in den kommenden Jahren jedoch ändern. „Wir gehen davon aus, dass es künftig schwieriger wird, Stellen in der Stadtverwaltung zu besetzen“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Timo Jordan.

Künftig mehr unbesetzte Stellen

Wie er sagt, rechnen die Experten damit, dass bis 2030 bundesweit ungefähr 800 000 Stellen in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen der Republik unbesetzt bleiben könnten. Auch der Hessische Städte- und Gemeindebund warnte jüngst, der Fachkräftemangel könnte sich verschärfen. In Lampertheim geht man davon aus, dass innerhalb der kommenden Dekade ein Viertel der etwa 450 kommunalen Stellen unbesetzt bleiben. Wenn sich nichts tut.

Hauptgrund für die sich abzeichnende Misere ist die rückläufige Bevölkerungsentwicklung. Auf der einen Seite gehen die Jahrgänge der sogenannten Babyboomer-Generation – also derjenigen, die Mitte der 1960er geboren sind – in Rente. Andererseits ist die Zahl der Geburten in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Die entstehende Lücke lässt sich wohl kaum schließen. „Um die Fachkräfte müssen wir auch mit anderen Kommunen und Unternehmen konkurrieren“, sagt Jordan. Das gelte gerade für Lampertheim, das in Nachbarschaft zu Mannheim, Ludwigshafen, Worms und Darmstadt liegt. Hinzu komme der Bedarf in der Wirtschaft. So sei etwa der Chemieriese BASF ebenfalls dringend auf Facharbeiter angewiesen. Daran dürfte langfristig wohl auch kaum die Abkühlung in der Wirtschaft etwas ändern.

Unter anderem diese geografische Lage erschwere es der südhessischen Stadt, junge Menschen für eine berufliche Laufbahn in der Stadtverwaltung zu gewinnen. Viele bereits ausgebildete Fachkräfte bevorzugten außerdem die besser bezahlten Jobs in den Unternehmen. Dass die kommunalen Arbeitgeber mit finanziellen Anreizen dagegenhalten können, bezweifelt Jordan. Am Ende nämlich würden wohl auch die Unternehmen höhere Löhne bieten, so dass sich an der Situation insgesamt nichts ändert, argumentiert er.

Dennoch bleibt das Problem. Wie Jordan sagt, zeichnet sich auf lange Sicht ein Engpass etwa bei Ingenieuren, Bauarbeitern, Verwaltungsangestellten oder auch Erziehern ab. Wie aber lässt sich gegensteuern? Sicher, so sagt der 40 Jahre alte Fachbereichsleiter, ein Teil der kommunalen Dienstleistungen lasse sich über Online-Angebote straffen und klug umorganisieren. Aber damit sei es nicht getan. Mehr als hundert unbesetzte Stellen würden für große Lücken bei der städtischen Daseinsfürsorge sorgen.

Daher bemühe sich die Stadt seit einiger Zeit verstärkt darum, den Nachwuchs frühzeitig für die Arbeit in der Stadtverwaltung zu mobilisieren. „Wir werben als Arbeitgeber in Schulen, aber auch auf Ausbildungsmessen – und immer stärker auch in Online-Netzwerken“, sagt Jordan.

Vorteile im Öffentlichen Dienst

Dass die „Rekrutierung“ junger Menschen gerade im Internet funktionieren kann, das zeige sich etwa bei der Suche nach Ferienhelfern, die etwa beim städtischen Bauhof Hand anlegen können. „Wenn wir hier in einem sozialen Netzwerk nach jungen Helfern suchen, dauert es höchstens zwei Tage, bis die Stellen besetzt sind“. sagt Jordan.

Aus seiner Sicht bietet der Öffentliche Dienst durchaus Anreize für junge Menschen. Diese wolle man künftig stärker in den Blick rücken. Denn nicht nur könne man sich als Mitarbeiter für die Gemeinschaft einbringen. Auch seien die Arbeitszeiten familienfreundlich und der Job sei relativ sicher. „Das sind Vorteile, die wir benennen wollen“, sagt Jordan. Das plane man, auch mit einer neuen Imagebroschüre und einer speziellen Internetseite umzusetzen. Gleichwohl reichten diese Aktionen nicht.

Reibungsverluste vermeiden

Um dem demografischen Wandel etwas aus eigener Kraft entgegenzusetzen, müssen aus Sicht der Stadtverwaltung auch noch andere Stellschrauben justiert werden. So mache man sich Gedanken darüber, wie sich Reibungsverluste bei der täglichen Verwaltungsarbeit künftig verringern lassen. Dabei gehe es etwa darum, die Arbeit anders zu organisieren, vielleicht auch das Thema des Homeoffice stärker zu diskutieren.

Mit Blick auf das relativ baldige Verschwinden der Babyboomer-Generation, müsse man sich auch Gedanken über den Wissenstransfer machen. Also darüber, wie sich die Erfahrungen der Mitarbeiter am besten an die kommende Generation weiterreichen lassen.

Diesen Punkt dürfe man nicht unterschätzen, sagt Jordan. Denn die Arbeit dürfte der Stadtverwaltung so oder so erhalten bleiben, sagt er.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019