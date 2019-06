Stadt sucht Standort für neue Kita

LAMPERTHEIm.Fachkräftemangel im Erzieherbereich, steigender Bedarf an Einzelintegration, Zuzug durch neue Baugebiete und immer mehr Ganztagsplätze – die Kinderbetreuung wird für die Kommunen eine immer größere Herausforderung. Hat die Stadt Lampertheim den Trend in den vergangenen Jahren durch kontinuierlichen Ausbau noch abfedern können, steigt nun auch hier der Betreuungsdruck. Ein Ende ist nicht in Sicht – das geht aus dem Kita-Bedarfsplan 2019/20 der Verwaltung hervor. Familien-Fachbereichsleiter Bernd Ranko stellte den 47-seitigen Bericht nun dem Sozialausschuss vor.

Für die evangelische Kita in Hüttenfeld und das katholische Familienzentrum St. Michael in Hofheim werden deshalb aktuell Ausbaupläne mit je einer zusätzlichen Gruppe von jeweils 25 Kindern erarbeitet, die ab Sommer 2020 und 2021 greifen sollen. In anderen Einrichtungen sind Sanierungsarbeiten und der Ausbau der Ganztagsbetreuung in Planung oder Umsetzung. Für die Folgejahre plant die Verwaltung gar eine neue, fünfgruppige Kita in der Kernstadt. Die Suche nach einem Ort laufe, Ziel der Inbetriebnahme sei Frühjahr 2021, so Ranko.

Besonders deutlich wird der Wandel an der Stellenanzahl. Waren 2014 noch 77,5 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst eingeplant, sind es 2019 105,1. Der Bedarf im Kindergartenbereich (Drei- bis Sechsjährige) ist seitdem von 959 auf 1203 Plätze gestiegen, im U3-Bereich von 490 auf 577. Mit seinem Angebot deckt Lampertheim laut Plan 98 Prozent der Kindergarten- und 43 Prozent der Krippenplätze (mit Tagespflege). Für Krippen war ursprünglich eine Deckungsquote von 35 Prozent vorgesehen. Es habe sich aber ein höherer Bedarf gezeigt.

Besonders zu schaffen machen dem Betreuungssektor gesellschaftliche Entwicklungen. „Immer mehr Kinder zeigen Verhaltenauffälligkeiten“, erklärte Ranko dem Gremium. Durch die dann notwendige Einzelintegration fallen Plätze weg – insgesamt 74. „Außerdem macht uns der Fachkräftemangel zu schaffen“, so Ranko. Gleichzeitig nähmen immer mehr Familien Essens- und Ganztagsangebote in Anspruch. Der Waldkindergarten Fuchsbau bietet deshalb in Kooperation mit der Kita Neuschloß künftig zehn solcher Plätze an.

Für die Stadt bedeuten die Maßnahmen einen großen, finanziellen Aufwand. „Uns ist es das Geld natürlich wert“, sagte Jens Klingler, forderte aber mehr Unterstützung vom Land. Ferner verkündete Klingler, dass der Ferienpass gut anlaufe und weit über 100 Ausstellungen vorlägen. Das Gremium nahm außerdem einen SPD-FDP-Änderungsantrag an, wonach statt einer Rollstuhlschaukel im Stadtpark ein Karussell gebaut werden soll. ksm

