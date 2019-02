Stadt und Kreis streiten über Alte Schule

Hofheim.Sehen sich die Stadt Lampertheim und der Kreis Bergstraße demnächst vor dem Richter wieder, weil sie sich über eine Hofheimer Grundstücksfrage nicht einigen können? Dieses Szenario bildet sich derzeit zumindest theoretisch ab. Doch Bürgermeister Gottfried Störmer äußerte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung die Hoffnung auf eine außergerichtliche Einigung.

Zankapfel ist das Gelände in der Wilhelm-Leuschner-Straße, auf dem das seit 2016 leerstehende Schulgebäude steht. Die Stadt hatte das Areal dem Kreis für schulische Zwecke überlassen und vertritt die Auffassung, dass das Grundstück nach beendeter schulischer Nutzung wieder ins Eigentum der Stadt übergehen müsste.

Diese Auffassung wird nach Darstellung des Bürgermeisters durch den Kreis bestritten. Die Sache sei „juristisch nicht ganz trivial“, maß Störmer der Angelegenheit einen hohen Komplexitätsgrad bei. Ortsvorsteher Alexander Scholl sagte gegenüber dem Südhessen Morgen, das Gelände sei für den Stadtteil wegen seiner Bedeutung für die Wohnverdichtung in zentraler Lage als wertvoll anzusehen.

Wohnprojekt Erzberger Straße

Was die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum betrifft, so plant die Lampertheimer Baugenossenschaft im Stadtteil aktuell ein Wohnprojekt in der Erzberger Straße. Geschäftsführer Wolfgang Klee führte im Ortsbeirat aus, das 2,5 Millionen Euro teure Projekt realisiere dort zwei zweieinhalbgeschossige Gebäude mit jeweils sechs Wohneinheiten. Vier der zwölf Wohnungen würden barrierefrei ausgebaut. Vorbehaltlich der Genehmigungsfristen kann laut Architekt Harald Heiser im Sommer begonnen werden. Die Bauzeit betrage etwa ein Jahr.

Baulich gesehen gilt das runderneuerte Bürgerhaus zwar als abgeschlossenes Projekt. Dennoch stehen offenbar noch Ergänzungsarbeiten aus. So listete Sozialdemokratin Silke Lüderwald im Ortsbeirat eine ganze Reihe von Punkten auf, die abzuarbeiten seien. Bürgermeister Gottfried Störmer ging auf eine entsprechende Anfrage mit der Information ein, dass ein Hausmeister gefunden worden sei, der im Bürgerhaus künftig stundenweise Dienst tun soll.

Besprochen wurde im Gremium auch die Art der baulichen Trennung zwischen Saal und Foyer. Ortsvorsteher Scholl berichtete an dieser Stelle von Gesprächen mit dem Lampertheimer Verwaltungs-Fachbereich Immobilienmanagement, neue Tür- und Wandelemente mit Schallschutzfunktion einzurichten. Außerdem soll das Kaffeegeschirr auf 250 Gedecke erweitert werden. Darüber hinaus fehlten noch ein Wickeltisch in der Behindertentoilette sowie weitere Garderobenständer. Außerdem sei es im Foyer zu Bodenhebungen gekommen.

Von hoher Priorität für die bauliche Entwicklung Hofheims ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Der Bürgermeister berichtete hierbei von dem bevorstehenden Abschluss einer studentischen Arbeit an der TU Kaiserslautern, die nach der Auswertung einer Bürgerbefragung Vorschläge liefern soll. Die Arbeit diene als Grundlage für den Auftrag an ein Ingenieurbüro. Hierfür stünden im aktuellen Haushalt städtische Mittel bereit. Für die Umsetzung seien hernach Mittel im Haushalt 2020 bereitzustellen.

Gottfried Störmer bestätigte auf CDU-Anfrage, die Stadt sei in Gesprächen mit der Bahn, um auf einem freien Areal an der Westseite des Bahnhofs Parkplätze einzurichten. Die Rede ist von sechs bis acht Plätzen. Das Gelände sei im Besitz der Bahn, die Stadt bemühe sich um eine entsprechende Nutzung. Für Ortsvorsteher Scholl ein aussichtsreiches Unterfangen, müsse doch auch die Bahn ein eigenes Interesse an einer Bereitstellung von genügend Parkplätzen haben.

Auf eine weitere SPD-Anfrage informierte der Bürgermeister, die Bahn sei an einer Versteigerung des Stellwerks Wattenheimer Weg in Verbindung mit dem dazugehörigen Grundstück interessiert. Damit stelle sich die Option eines Grundstückserwerbs durch die Stadt nicht, zumal ein Teil des Grundstücks bereits privat veräußert worden sei.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.02.2019