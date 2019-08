Stadt von Kritik irritiert

Lampertheim.Bei der Hüttenfelder Feuerwehr lasse die Ausrüstung zu wünschen übrig. Von der Stadtverwaltung fühlten sie sich diesbezüglich in Stich gelassen. Auch Stadtbrandinspektor Klaus Reiber setze sich zu wenig für die Stadtteilwehr ein, hatte der Hüttenfelder Wehrführer Thorsten Schröder in der vergangenen Woche beklagt. Bei einem Sommertour-Termin der Lampertheimer CDU nahm Schröder kein Blatt vor den Mund (SHM vom 15. August).

Stadtbrandinspektor Reiber wollte sich zu den Anwürfen auf Anfrage dieser Zeitung nicht öffentlich äußern. Stattdessen gibt nun Bürgermeister Gottfried Störmer eine Stellungnahme ab. Darin äußert er unter anderem seinen Dank für den aufopferungsvollen ehrenamtlichen Einsatz der Hüttenfelder Brandschützer. Zugleich zeigt sich Störmer irritiert über die Kritik an der Stadtverwaltung. Demgegenüber seien auch die Stadtteilwehren „voll einsatzfähig“.

540 000 Euro investiert

Die Ausstattung der Wehren orientiere sich am Bedarfs- und Entwicklungsplan, der wiederum rechtlichen Vorgaben genügen müsse, nach denen sich die Stadt richten müsse. Vor diesem Hintergrund werde die Hüttenfelder Wehr gegenüber anderen Wehren weder bevorzugt noch benachteiligt. So seien in den vergangenen fünf Jahren in Hüttenfeld Gebäude renoviert und eine neue Fahrzeughalle errichtet worden – Maßnahmen in einem Investitionsumfang von 540 000 Euro.

Der Bürgermeister räumt allerdings ein, dass die internen Abläufe und die Kommunikation zwischen den Feuerwehren, dem Stadtbrandinspektor und den zuständigen Abteilungen bei der Verwaltung überprüft werden müssten. „Im Endeffekt haben wir alle das gleiche Ziel“, so Störmer: „Den Schutz der Bürger Lampertheims.“ urs

