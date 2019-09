Stadtgärtner informieren

Lampertheim.Die Stadtgärtnerei der Technischen Betriebsdienste setzt ihre Informationskampagne in den Stadtteilen fort. Nach Veranstaltungen in Hüttenfeld und Neuschloß werden Beratungen über naturgerechte Bepflanzungen und Gartengestaltungen in Hofheim und Rosengarten angeboten: am Donnerstag, 26. September, 15 bis 18 Uhr, im Alten Rathaus Hofheim. Und am Mittwoch, 2. Oktober, 16 bis 18 Uhr, auf dem Platz neben dem Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten. Die Stadtverwaltung verzeichnet nach Angaben von Bürgermeister Gottfried Störmer eine gute Resonanz auf die Informationsveranstaltungen. Absicht sei es, die Zahl von Schottergärten und Versiegelungen zu verringern und Haus- und Grundstückseigentümer zu einer Gartenhaltung zu ermuntern, die der biologischen Vielfalt (Biodiversität) dient. „Auch ein kleiner Garten trägt mit dazu bei“, so Störmer, „das Klima zu beeinflussen“. urs

