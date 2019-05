Stadtmarketing bald ohne seinen Leiter

Lampertheim.Nach gut einem Jahr ist für Santo Umberti der Job beendet. Der Leiter des Regiebetriebs Stadtmarketing bei der Lampertheimer Stadtverwaltung tritt am 31. Juli offiziell seinen letzten Arbeitstag im Volksbank-Gebäude an. Dort, in der Kaiserstraße, residiert das Stadtmarketing-Personal hoch oben über den Niederungen des Alltags. Der Auftrag, den der Mittfünfziger seinerzeit annahm, war

...