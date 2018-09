Stadtmeister gesucht

Lampertheim.Der Lampertheimer Karneval Verein (LKV) schlägt in diesem Jahr bei der Kerwe drei Tage lang sein Zelt in der Kaiserstraße auf. Der in Lampertheim bekannte DJ Richy will den Gästen an allen drei Tagen einheizen.

Am Kerwesonntag um 12 Uhrbeginnt das seit Jahren stattfindende Maßkrugschieben. Es haben sich laut Vereinsmitteilung bereits zwölf Mannschaften angemeldet. Weitere Anmeldungen sind erwünscht und per E-Mail an LKV2008@gmx.de oder noch am Kerwesonntag bis kurz vor Beginn des Wettbewerbs möglich.

Drei Personen bilden eine Mannschaft. Es wird wieder der Lampertheimer Stadtmeister ausgespielt. Das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Lampertheim will seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.09.2018