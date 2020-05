Stadtparlament tagt in der Pfeiffer-Halle

Lampertheim.Die Stadtverordnetenversammlung kommt am Freitag, 8. Mai, um 19 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Sie findet aufgrund der Corona-Pandemie in der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen zahlreiche Beantwortungen von Anfragen, die die Fraktionen gestellt hatten, und einige Themen, für die keine Beratung vorgesehen ist.

Zur Diskussion steht der Bebauungsplan für eine Photovoltaikanlage Im Bruch, eine Stellungnahme der Stadt zum Entwurf des Landesentwicklungsplans, der Antrag der SPD/FDP-Koalition auf intelligente Straßenbeleuchtung im Rahmen des Smart-City-Modellprojekts. Außerdem hat die SPD/FDP-Koalition den Anschluss des Gebiets In den Böllenruthen an das öffentliche Wassernetz beantragt. Auch über den Erlass der Kinderbetreuungsgebühren für die Zeit, in der die Einrichtungen wegen der Corona-Pandemie geschlossen waren, sollen die Stadtverordneten abstimmen. swa

© Südhessen Morgen, Montag, 04.05.2020