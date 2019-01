Stadtprinzessin besucht Südhessen Morgen

Lampertheim.Die Ruhe vor dem Sturm – die herrschte gestern Morgen im wahrsten Sinne des Wortes bei den Fastnachtern des 1. Carneval Clubs Rot-Weiss, als sie die Redaktion des Südhessen Morgen besuchten. Da waren sie noch ganz entspannt und plauderten mit den Redakteurinnen Lisa Wazulin und Susanne Wassmuth-Gumbel über den Verlauf der aktuellen Fastnachtskampagne, ehe sie dann am frühen Nachmittag das Rathaus stürmten und eroberten.

Stadtprinzessin Janine I. kam ganz unerwartet nicht im vereinsroten, sondern im königsblauen Prachtkleid und brachte mit ihrem Gefolge reichlich närrischen Glanz in die sonst so ernsthafte Zeitungsredaktion. Begleitet wurde sie von Vereinsvorsitzendem Freddy Herweck, Sitzungspräsident Markus Gutschalk, Ingvelde Huthoff und Daniela Gutschalk. Als Dank für die gute Zusammenarbeit brachte sie auch die Orden des Vereins mit. Die ziert ein Motiv, das zum Motto der Kampagne passt. Das lautet: „1. CC Rot-Weiss Goes Wild West“. Zu sehen ist ein rot-weißer Harlekin auf einem Pferd vor der Kulisse einer Westernstadt namens Lampertheim. Da wäre ein Einzug hoch zu Ross ja eigentlich angesagt gewesen, doch auf den hatten Narren nicht zuletzt des prächtigen Kleides wegen verzichtet.

Von einem Ordensfest zum andern

Über den närrischen Alltag der Fastnachter war zu erfahren, dass seit Beginn der Session am 11. November kein Wochenende ohne ein Ordensfest bei irgendeinem befreundeten Verein in der Region vergangen sei. Für die eigenen großen Veranstaltungen – Prunksitzung, Weiberfastnacht, Kindermaskenball und die Straßenfastnacht am Faschingsdienstag – laufen vereinsintern die Vorbereitungen und Proben der einzelnen Garde- und Tanzgruppen auf Hochtouren. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.01.2019