Städte freuen sich über 100 000 Euro

ROSENGARTEN.Wie in den vergangenen Jahren auch hat die Sparkasse Worms-Alzey-Ried zum Jahresende Geld an die vier rechtsrheinischen Städte und Gemeinden Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim gespendet. In Rosengarten übergab das Kreditinstitut insgesamt 96 300 Euro an die Verwaltungschefs der Kommunen. Gefördert werden sollen damit gemeinnützige Organisationen und Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur, Schule, Umwelt sowie Sport und Vereine.

Größte Summe für Lampertheim

Den größten Anteil nahm mit über 50 000 Euro Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer entgegen. Störmer, der gleichzeitig dem Verwaltungsrat der hiesigen Sparkassen vorsteht, begrüßte die Übergabe „trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds“. Vorstandsvorsitzender Marcus Walden erklärte, die Bank wolle mit Beiträgen für Wirtschaft und Gesellschaft eine Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Bürger erreichen. „Das ist seit über 200 Jahren das Ziel unserer Geschäftstätigkeit, unser Auftrag“, so Walden. Die finanzielle Unterstützung der Kommunen erfolgte erneut in Form von Spenden und in ähnlicher Höhe wie in den Vorjahren. Eine Ausschüttung nach Gewinn, wie sie von einigen politischen Vertretern in der Vergangenheit immer wieder gefordert wurde – darunter auch in Lampertheim –, gab es nicht. In Bürstadt hatten sich SPD und Grüne Anfang vergangenen Jahres im Finanzausschuss mehr Geld vom Kreditinstitut gewünscht.

Von der Sparkasse hieß es bei der Übergabe, Überschüsse seien überhaupt erst die Voraussetzung für Spenden und Sponsoring und seien unter den gegebenen Rahmenbedingungen in der Finanzbranche immer schwieriger zu erwirtschaften. Sparkassendirektor Walden dazu: „Eine Zinswelt, die auf dem Kopf steht, stellt insbesondere die Geschäftsmodelle der Regionalbanken vor enorme Herausforderungen. Die Rahmenbedingungen wie das Zinsumfeld können wir nicht beeinflussen.

Digital gut aufgestellt

Auf eine zweite große Herausforderung könne man aber durchaus Einfluss ausüben. „Die digitale Transformation beschäftigt uns genauso stark wie die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft“, betonte Marcus Walden. Hier sieht sich die Bank aber gut aufgestellt.

Die Zukunft der Sparkasse erkennt der Vorstand in der Kombination aus großen Beratungscentern, etwa der modernen Filiale in der Lampertheimer Römerstraße, und einem multimedialen Angebot. Marcus Walden und seine Vorstandskollegen Frank Belzer und Wolfhard Hensel zeigten sich überzeugt, dass das Geschäftsmodell der Sparkasse zukunftsfähig sei.

Die Spenden teilen sich wie folgt auf die vier Kommunen auf: Lampertheim 51 100 Euro, Bürstadt 25 200 Euro, Biblis 14 000 Euro und Groß-Rohrheim 6000 Euro.

© Südhessen Morgen, Freitag, 13.12.2019