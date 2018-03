Anzeige

Biblis.Zur traditionellen Städtefahrt an Christi-Himmelfahrt lädt die Bibliser KAB ein: Esslingen mit seiner historischen Altstadt ist das Ziel. Erkundet wird die ehemals freie Reichsstadt mit schwäbischer Tradition und Lebensart, einer Vielzahl markanter Gebäude und verwinkelten Gassen.

Bei der Führung durch die malerische Altstadt bringen erfahrene Stadtführer den Teilnehmern auf dem Weg zum Marktplatz das „Leben im Mittelalter“ Esslingens nahe. Bei der gemeinsamen Mittagspause im „Palmschen Bau“ genießt die Gruppe schwäbische und internationale Kochkunst. Nachmittags wird die Freizeit dann in der malerischen Altstadt verbracht. Wie immer sind Gäste bei der KAB jederzeit willkommen.

Der Fahrpreis beträgt 30 Euro und beinhaltet den Eintritt sowie die Führung. Kinder sind kostenfreie Gäste der KAB. Abfahrt ist am Donnerstag, 10. Mai, um 7.45 Uhr an der Katholischen Kirche in Biblis. Die Rückkehr in Biblis wird gegen 19 Uhr sein. Restplätze sind noch verfügbar. Die Anmeldung erfolgt bei Christa und Reinhold Bauer Telefon 06245/74 02, E-Mail: reinholdbauer@t-online.de. red