Standorte in Szene setzen

Lampertheim.Der diesjährige Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wirft bei den Lampertheimer Sozialdemokraten bereits Schatten voraus. „Wir wollen besondere Orte in Lampertheim und den Stadtteilen in Szene setzen“, so die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. An sehenswerten Punkten sollen Holzrahmen den Blick für die Schönheiten der Spargelstadt schärfen und ein tolles Fotomotiv entstehen lassen. Fünf solcher Rahmen will die SPD am 19. September herstellen. Dazu heißt es weiter: „Im Vorfeld brauchen wir Ihre Ideen: Welche Orte in Lampertheim verdienen einen besonderen Rahmen? Egal ob besonderes historisches Bauwerk, Blühwiese oder Altrheinarm: Lampertheim hat was.“

Ideen nimmt die SPD über ihre Facebookseite, per E-Mail unter spd.lampertheim@gmail.com oder auch telefonisch unter 0176/63 77 24 75 entgegen. red

