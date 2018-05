Anzeige

Erlös an Kinderkrebs-Stiftung

Aufgrund des Jubiläums erwartet die Besucher ein besonderer Höhepunkt: Eine kleine Gruppe der 501 German Garrison, des weltgrößten Star-Wars-Kostümclubs mit über 10 000 aktiven Mitgliedern rund um den Globus, wird an diesem Tag für Aufmerksamkeit sorgen. Die Besucher können sich mit ihrem Star-Wars-Helden fotografieren lassen. Der Erlös geht an die Deutsche Kinderkrebs-Stiftung.

Am Samstagabend wird die L.A.-Partyband unter dem Motto „Ein Fest der Generationen“ mit Tanz- und Partymusik aus den vergangenen fünf Jahrzehnten sowie den aktuellen Charts den Besuchern kräftig einheizen. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung unter freiem Himmel am Feuerwehrhaus statt. Sollte es das Wetter nicht so gut meinen, wird die Veranstaltung ins Bürgerhaus verlegt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf zu sieben Euro ab sofort jeden Samstag von 14 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus, Alfred-Delp-Straße 50, in Hüttenfeld. Sie können auch per E-Mail an 125.jahre@gmx.de reserviert werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt pro Person acht Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. red

