Starke Beteiligung der Jugend beim Ranglistenturnier

Hüttenfeld.Auf dem Schießstand der SG Hüttenfeld fand ein Wettkampf des diesjährigen Jugendranglistenturniers statt. Mit 29 Teilnehmern war der Termin sehr gut besucht. Lampertheims Schützen stellten einen Großteil der Teilnehmer, aber auch aus Rai-Breitenbach waren acht Jugendliche am Start. Geschossen wurde mit Luftgewehr und Luftpistole. Beste Schützin in der Jugendklasse wurde Selina Dick aus Bullau mit beachtlichen 379 Ringen. In der Schülerklasse, in der nur 20 Schuss gemacht werden, erzielte Maja Merg vom SV Beerfurth mit 189 Ringen das beste Ergebnis.

Aus Hüttenfeld schossen in der Schülerklasse Trinity Eckhardt 175 und Timea Schneider 156 Ringe. Gintautas Guntulis startete in der Jugendklasse und brachte 307 Ringe zur Auswertung. Vom SV 1923 Hubertus Lampertheim schossen in der Schülerklasse Tabea Schmenger 183, Bastian Fromm 169, Philip Kissel 168, Vanessa-Evelyn Schulz und Eugeny Blinov jeweils 162 und Leon Trapp 146 Ringe.

In der Jugendklasse zeigte André Steffan mit 369 Ringen eine gute Leistung. Paul Gifhorn erzielte nur einen Ring weniger. 366 Ringe wurden für Frederik Wolter ausgewertet. Aris Poubouridis traf 346 und Alexander Wetzel 296 Ringe. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.10.2019