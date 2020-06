Start besser als erwartet

Lampertheim.Nicht nur die Grundschüler (diese Zeitung berichtete), sondern auch die Kindergartenkinder kehren nach und nach in ihre Einrichtungen zurück. So haben die evangelischen Kindertagesstätten, die in der Gemeindeübergreifenden Trägerschaft (GüT) des Evangelischen Dekanats Bergstraße sind, den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen. Neben den Kindern, deren Eltern „systemrelevante“ Berufe ausüben und die bisher in der Notbetreuung waren, können dort schrittweise, beginnend mit den Ältesten, weitere Kinder wieder aufgenommen werden.

„Der Start ist besser gelaufen, als wir erwartet haben“, freut sich die Geschäftsführerin der GüT, Sarah Huck (Bild), die sich bei den Eltern für das Verständnis und die Mithilfe bedankt. Mit den Familien sei abgesprochen worden, dass sie ihr Kind am Eingangsbereich abgeben und die Einrichtung selbst nur in Ausnahmefällen betreten.

Als „eingeschränkt“ wird der Regelbetrieb bezeichnet, weil nach den behördlichen Vorgaben statt 25 maximal 15 Kinder in einer Gruppe betreut werden. Im Austausch mit den zuständigen Kommunen soll die Aufnahme weiterer Kinder geregelt werden. Zudem seien individuelle Hygienekonzepte erarbeitet worden. Sie sehen unter anderem vor, dass sich die Kinder in jeweils festen Gruppen aufhalten. Auch die Erzieher und Erzieherinnen blieben jeweils für dieselbe Gruppe zuständig.

Viele Erzieher in der Risikogruppe

Entlastend sei, dass die meisten Einrichtungen über mehrere Eingänge verfügten. Wegmarkierungen sollen das Abstandhalten vereinfachen. Auf die Toiletten würden die Kinder stets begleitet. Ausführlich werde über Hygiene gesprochen. „Wir möchten, dass so viele Kinder wie möglich wieder Zugang zur Kita haben, auch wenn es zunächst nur für ein oder zwei Tage die Woche ist. Aber ein Anfang ist gemacht“, gibt sich Sarah Huck optimistisch. Der GüT sei bewusst, dass die Kitas noch nicht das anbieten könnten, was berufstätige Eltern benötigten. „Doch wie wir gesehen haben, freuen sich die Kinder jetzt einfach, wieder in der Kita zu sein.“

Die Umsetzung des Konzepts sei sehr aufwendig gewesen. „Eine besondere Herausforderung ist, dass das Fachpersonal derzeit nur eingeschränkt zur Verfügung steht“, betont Huck. Knapp 30 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher gehörten zur Risikogruppe und könnten derzeit nicht bei den Kindern sein.

Zur GüT gehören insgesamt 15 evangelische Kindertagesstätten im Kreis Bergstraße, darunter die Kitas der Lampertheimer Lukasgemeinde Am Graben und Rosenstock, die Kita Falterweg der Martin-Luther-Gemeinde sowie die Kita in Hüttenfeld. Alle Verwaltungsaufgaben werden vom Dekanat bearbeitet und verantwortet. Die Kirchengemeinden bleiben für die inhaltliche Konzeption zuständig. red/ Bild: GüT

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 10.06.2020