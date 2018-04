Start in die neue Saison

Anzeige

Hofheim.Voller Optimismus geht der TC Hofheim in die neue Saison. Jugendleiter Marek Büttel begrüßte als Vertretung des in Urlaub weilenden TCH-Chefs Peter Bischer die Gäste zur Saisoneröffnung auf der großzügigen Clubanlage. „Ein toller Auftakt“, bemerkte Pressesprecher Gerhard Gugumus. Das im Anschluss erstmals angebotene Schnuppertraining wurde von zwei Jugendlichen und drei Erwachsenen genutzt. Der TCH bietet für alle Interessenten eine Schnuppermitgliedschaft für 50 Euro an. Trainiert werden kann immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr von Anfang Mai bis Mitte September mit einem der TCH-Vereinstrainer.

Mit sieben Jugendteams geht der TCH neben den Erwachsenenmannschaften in die Saison. Auch das Clubheim des TCH präsentierte sich unter neuer Leitung der Familie Christian Schult und wartet im April mit besonderen Angeboten auf. Für ihre 25-jährige Vereinstreue wurden Michael Schmitt, Gabi Schmitt, Alexander Rank, Timo Stasiak und Sven Raimann geehrt. fh