Start zur Firmung

Lampertheim.Mit dem neuen Schuljahr im August wird auch der Neustart der Firmvorbereitung in der katholischen Pfarrgruppe Lampertheim beginnen. Ein Team aus Gemeindemitgliedern, Gemeindereferentin Alice Zelonka sowie Pfarrer Christian Rauch sind dabei mit von der Partie.

Das Team wird sich mit den Firmjugendlichen an jeweils einem Samstag im Monat treffen. Dabei ist es für die Katecheten nicht nur wichtig, die Einrichtungen der Pfarrgruppe zu besuchen, sondern auch gemeinsam in den Gottesdienst zu gehen. Auch die Eltern sind eingeladen, sich für die Gottesdienste anzumelden. Wer nicht in die Kirche kommen kann, aber den Firmkurs dennoch erleben möchte, dem steht ein Video auf der Internetseite der Pfarrgruppe zur Verfügung. Es wird am 30. August, freigeschaltet.

Am Sonntag, 20. Dezember, werden die Jugendlichen das Sakrament der Firmung empfangen. Firmspender wird der emeritierte Weihbischof Franziskus Eisenbach sein. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.06.2020