Stass: „Den Leuten geht’s zu gut“

Lampertheim.Im guten Abschneiden der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen macht Lampertheim keine Ausnahme. Mit 16 Prozent ist die Partei von den Lampertheimer Wahlberechtigten zur viertstärksten Kraft vor der FDP erklärt worden – mit einem Stimmenplus gegenüber 2013 um 11,7 Prozentpunkten. Solche Zuwächse haben noch nicht einmal die grünen Hessensieger geschafft.

Eine ihrer Hochburgen hatte die AfD unter den 25 Lampertheimer Wahlbezirken vor allem im Altenwohnheim Dieselstraße. Von den Wahlberechtigten im Wohngebiet Guldenweg erhielten die Rechten 20,9 Prozent der Stimmen. Sie ist dort zusammen mit den Grünen zweitstärkste Kraft hinter der SPD. AfD-Direktkandidat Stefan Adler konnte hier seine grüne Kontrahentin Aline Zuchowski aus dem Feld schlagen und positionierte sich hinter SPD-Kandidat Marius Schmidt an zweiter Stelle. Deutliche Erfolge erzielte die AfD auch in der Seniorenbegegnungsstätte mit 18,3 Prozent und dem damit zweitbesten Ergebnis hinter der CDU (24,5).

20,2 Prozent in Hüttenfeld

Neben dem vergleichsweise hohen Stimmenanteil, den die AfD auch in den Wahlbezirken Goethe- und Schillerschule einheimste, fällt aber auch der starke Zuspruch in zwei Lampertheimer Stadtteilen auf: In der Kindertagesstätte St. Michael in Hofheim rangiert die AfD mit 20 Prozent nur noch hinter der CDU (26,0). Und auch in Hüttenfeld liegen die AfD-Ergebnisse weit über dem Durchschnitt: Mit 20,2 Prozent ist sie dort drittstärkste Kraft hinter CDU (22,0) und Grünen (20,5). Direktkandidat Adler (20,2 Prozent) liegt hinter Christdemokrat Bauer (24,9) gar an zweiter Stelle.

Dieses Wahlergebnis macht den Hüttenfelder Ortsvorsteher Karl Heinz Berg (SPD) einigermaßen ratlos. Seien unter den AfD-Wählern doch erwiesenermaßen Menschen, die noch in einer Zeit groß geworden seien, da die Freiheit in Deutschland politisch unterdrückt worden ist. Die AfD steht aus Bergs Sicht für ein System der Unfreiheit.

Der Sozialdemokrat kennt etliche Bewohner des Stadtteils, die ihre Stimme der AfD gegeben haben. Darunter „Persönlichkeiten, von denen man das gar nicht glaubt“. Berg bestätigt, dass Teile des in Hüttenfeld vorhandenen Protestpotenzials, das sich in den letzten Jahren wiederholt gegen politische Entscheidungen auf Stadt- und Kreisebene geregt habe, nun im Protest gegen die etablierten Parteien entladen habe.

Vom guten Abschneiden der AfD regelrecht aufgebracht ist Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass (SPD). Es sei „erschreckend“, wie viele ältere Menschen den Rechtspopulisten zuneigten – Menschen, die das Nazi-Regime noch erlebt hätten. Der Grund für diese Wahlentscheidung: „Den Leuten geht’s zu gut“, meint Stass.

Wer ein Interesse daran habe, dass die Demokratie in diesem Land erhalten bleibe, müsse Demokraten wählen. „Ich habe aber immer noch die Hoffnung“, so die Parlamentschefin, „dass die Menschen wieder einsichtig werden“. Sämtliche Fraktionen im Stadtparlament sollten sich gemeinsam gegen rechtspopulistische Verlockungen engagieren, fordert sie.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.10.2018